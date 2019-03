Norica Nicolai îi cere lui Mugur Isărescu să facă publice condiţiile plasării în străinătate a aurului românesc

„Eu ştiu foarte clar că noi avem o preocupare, pentru că noi am pierdut aurul României o dată în istoria noastră. Noi ştim foarte bine ce s-a întâmplat cu rezervele de aur din România. Nu vreau să se înţeleagă că aurul nostru, fiind la Bursa de la Londra, ar însemna o lipsă de respect faţă de Marea Britanie”, a declarat Norica Nicolai într-o conferinţă de presă, citată de Mediafax.

Europarlamentarul i-a cerut lui Isărescu să facă publice detalii concrete despre plasarea aurului în străinătate, motivând că este „aurul României, nu al Băncii Naţionale”. De asemenea, aceasta a acuzat BNR de o lipsă de transparenţă, acesta, potrivit europarlamentarului, fiind şi motivul pentru ca s-a depus proiectul de lege.







„Nu ar fi fost această lege, vă spun foarte sincer, dacă BNR venea şi spunea în rapoartele ei că «am plasat la Londra şi am obţinut atât». Este o informaţie publică, în alte ţări unii plasează, dar nu tot, pe celebra tradiţie «nu pui totul în loc», că s-ar putea să păţim cum am păţit noi, am pus tezaurul la Moscova şi am rămas fără el”,a mai declarat Norica Nicolai.

Miercuri, Liviu Dragnea şi Şerban Nicolae au depus un proiect de lege care prevede ca 95% din aurul României să fie repatriat. România deţine aproape 104 tone de aur. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3,843 miliarde euro.



Propunerea legislativă prevede că depozitele de aur constituite de Banca Naţională a României (BNR) în străinătate nu pot depăşi 5% din cantitatea totală de aur constituită ca rezervă.

Guvernatorul Mugur Isărescu a reacţionat şi la proiect, comentând acuzaţiile aduse pe fondul că Banca Naţională ţine rezervele de aur în străinătate.



„Am fost acuzat că de ce ţin rezervele în străinătătate. De parcă le ţin eu, parcă sunt ale mele. Unde vreţi nene să le ţinem? Sunt rezerve internaţionale, credeţi că euro şi dolarii stau în beci la Banca Naţională? Stau în conturi”, a spus guvernatorul.

