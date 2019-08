Noi răfuieli în USR. Stelian Ion, Tudor Benga şi Mihai Goţiu, nemulţumiţi de pretenţiile PLUS. „Credeam că la conducerea PLUS sunt profesionişti”

Potrivit unor convorbiri din interiorul grupului intern al USR, obţinute de Stiripesurse, Stelian Ion a criticat termenul de „puţoială”, folosit de Vlad Voiculescu pentru a descrie dezbaterile din interiorul USR. De asemenea, acesta a criticat şi faptul că în textul alianţei dintre cele două partide au apărut mai multe modificări fără aprobarea Comitetului Politic al USR şi l-a felicitat apoi pe Dacian Cioloş pentru că a reuşit „imposibilul” şi a obţinut o alianţă cu USR unde are putere de decizie egală, deşi „capitalul politic” al PLUS este de 6%.

Mesajul lui Stelian Ion:

`Mă leagă multe de USR-ul ăsta şi mă cred în stare de multe pentru el, pentru că sunt convins că acest partid este salvarea României. Cu o condiţie însă: spiritul lui să rămână viu. România are nevoie de profesionişti, dar are, în egală măsură, nevoie ca de aer de oameni cu caracter. Am văzut sâmbătă, în comitetul politic, mulţi oameni cu caracter.



Am fost puşi în faţa unor alegeri pe care nici nu ştiam, în acea dimineaţă, că le avem de făcut. De fapt, nici nu au fost alegeri prea complicate, alianţa electorală a trecut cu o majoritate covârşitoare, noi am dezbătut doar condiţiile partenerilor noştri: susţinerea candidaturii lui Dan şi condiţionarea colaborării de validarea alienţei politice. Aşa că m-am întrebat şi vă întreb: cine se joacă cu salvarea României?



Surprinzător pentru mine, câţiva colegi s-au transformat în avocaţii PLUS stârnind revolta unei majorităţi din Comitetul Politic. De multe ori prezumând, chiar dincolo de rezonabil, ce şi-ar dori PLUS. «Nu cred că PLUS ar accepta aşa ceva», «am discutat în negocieri şi au refuzat» etc. Ni s-a cerut, tot timpul, nu să fim USR, ci să ne punem în locul PLUS.



Grupul din jurul lui Dan Barna a socotit că CP va fi o simplă formalitate şi de aceea s-au grăbit să anunţe startul campaniei pe 4, fără să ştie dacă alianta politică va fi sau nu acceptată. S-au înşelat şi au oferit colegilor de la PLUS o monedă de şantaj pe care aceştia nu au ezitat să o folosească. Au făcut-o, dezamăgitor pentru mine, atât Dacian Cioloş cât şi Vlad Voiculescu. Au declarat public, în timp ce eram în plină şedinţă, că noi, cei din USR ne ţinem de interese mărunte, de «târguieli» pe funcţii, de «puţoieli».



Democraţia nu e o puţoială. Sper să înţeleagă în final şi partenerii noştri că democraţia internă nu e un moft şi că şantajul ăsta de 2 lei nu le face cinste.



Au mizat pe faptul că suntem oameni care-şi respectă promisiunea de a merge până la capăt în această Alianţă, dar au subestimat voinţa noastră de a apăra interesele USR, spiritul lui, dar mai ales determinarea noastre de a fi altfel. Cum este USR aşa va fi şi România şi de fapt asta a fost miza Comitetului Politic. Să nu ne încălcăm propriile reguli, să nu facem compromisuri inacceptabile, să nu înghiţim broaşte râioase pentru o funcţie, oricare ar fi aceea…



Când Dan şi grupul lui şi-au dat seama că nu vom închide ochii la texte inacceptabile, care transformau democraţia internă în cenuşă, au cedat şi au acceptat câteva dintre amendamentele noastre, de substanţă, ceea ce nu e puţin lucru.



Oricum, Dacian e de felicitat! A obţinut imposibilul: o alianţă in care are putere de decizie egală cu USR în condiţiile în care noi deţinem un aport de «capital politic» de 20%, iar PLUS-ul doar 6%. Pentru mine e uluitor şi e foarte clar că, fără ajutorul unor colegi ai noştri, cei mai importanţi, foşti colegi din guvernul Ciolos, acest lucru nu era cu putinţă.



Revenind la Alianţa Politică. Să nu omiteţi nicio clipă că ea abia a trecut de CP cu doar şase voturi diferenţă, iar o mare parte din USR nu a dorit-o, nici măcar în forma cu amendamentele admise de CP.



Şi în ciuda acestui fapt, tot au suprascris peste textul adoptat de noi. Ni se spune că ne împiedicăm de o virgulă. O virgulă poate schimba sensul unei fraze şi ştim că diavolul se ascunde în astfel de detalii. Dar chiar dacă nu ar fi aşa, potrivit statutului, orice virgulă s-ar fi modificat, ea trebuia trecută, din nou, prin filtrul CP-ului. Nu uitaţi, aşa cum suntem în interior, aşa va fi România. Dacă azi se încalcă o regulă, mâine, cine ştie?...

Modificările apărute în textul votat de noi în CP mi se par inacceptabile ca procedură - eludarea Comitetului Politic şi asumarea modificărilor, pe persoană fizică, de însuşi preşedintele USR - dar şi pe fond- nu toate modificările făcute din pix sunt corecturi de diacritice, aşezarea corectă a unor virgule sau înlocuirea inocentă cu nişte sinonime.

Câteva exemple:



În varianta votată de CP era stabilită, ca o condiţie pentru însăşi existenţa Alianţei, ca toţi membrii din conducerile locale, judeţene sau naţionale ale USR şi PLUS să îndeplinească condiţiile de integritate ale ambelor partide. Această condiţie, după modificările din pix, nu mai este o condiţie esenţială pentru însăşi existenţa Alianţei, ci s-a transformat intr-o condiţie necesară doar pentru desemnarea candidaţilor (art. 6.1).



O condiţie de integritate pentru a fi desemnat candidat din partea alianţei era aceea ca respectivul membru să nu fi semnat un angajament cu Securitatea. (art. 6.3) Colegii de la PLUS au ţinut morţiş ca aceasta condiţie să nu îi vizeze pe cei care semnaseră angajamentul când erau minori. La prima vedere nu e un capăt de lume. În realitate însă, avem o mare problemă, mai ales că unii ne acuză, şi pe noi dar şi pe cei de la PLUS, că suntem partidul securiştilor. Întrebarea mea acum este: suntem? Am impresia că cei de la PLUS au un interes aici, ceea ce mă nemulţumeşte profund. Pe cine protejează? Nu vedeţi aici o problemă? Cel care a semnat angajament cu securitatea când era minor şi a continuat colaborarea când a devenit major e ok pentru a fi desemnat candidat din partea USR PLUS?



Am stabilit nişte domenii prioritare pentru Alianţă. A fost schimbată ordinea şi au fost introduse noi domenii. Chiar dacă suntem de acord cu acestea, eu unul sunt de acord cu unele, potrivit statutului acestea trebuiau supuse aprobării CP. Nu că aş avea ceva împotrivă ca politica externă şi de securitate să fie o prioritate, dar noi, USR, nu am considerat că este. A apărut şi reforma constituţională în privinţa căreia eu, Silviu Dehelean, George Dircă, Vlad Gheorghe am cerut conducerii cu mult timp în urmă să abordăm frontal, fără succes. Noroc cu colegii de la PLUS care au reuşit să-l convingă pe Dan... Eu am cerut ca justiţia să fie introdusă printre priorităţi, dar nu înaintea Educaţiei, care era prima în listă. Chestiunea asta are rol de mesaj politic.



Toate aceste modificări aveau nevoie de o validare din partea Comitetului Politic, nu puteau fi trecute din pix. Adunarea şi îngemănarea voinţelor celor 2 partide trebuia facută de comisia de negociere, ÎNAINTE de votul în CP, nu de preşedinte, sau de consilieri DUPĂ vot. E ca şi cum după votarea unei legi în Parlament, cei de la M Of modifică textul cu pixul după, ce acesta a fost votat. CP-ul nu a mandatat pe nimeni pentru niciun fel de modificări ulterioare, faptul că au fost făcute, ne vulnerabilizează juridic.



Şi până la urmă, cine stabileşte că este vorba despre modificări de esenţă sau simple corecturi ori îmbunătăţiri ale textului? Preşedinţii, câţiva jurişti, sfatul oamenilor buni şi bătrâni care ei şi doar ei ştiu care sunt adevărul şi calea pentru USR?



În condiţiile în care AP a trecut la limită, în care există o mare nemulţumire în partid referitoare la încheierea acestei alianţe în această formă, orice modificare faţă de textul rezultat din CP reprezintă o sfidare şi o insultă a inteligenţei membrilor USR pentru care statutul, Constituţia noastră, nu e o piedică, ci un sprijin de preţ.

Vezi şi: Noi răfuieli în USR. Stelian Ion, blocat pe grupul intern, după ce l-a criticat pe Vlad Voiculescu

Ideea că cei care acum ne ”puţoim” şi ţinem la respecatea statutului îi vrem răul lui Dan, că vrem răul României, că nu avem alt interes decât în a-i pune piedici lui Dan pentru a ajunge preşedinte, este iarăşi jignitoare. Noi suntem cei pe care Dan se va baza în alegerile prezidenţiale! Sau credeţi că vor trage mai tare cei de la PLUS?



Ideea că noi vrem schimbarea României şi că nu contează prin ce mijloace o realizăm e falsă. Tocmai aceste «mijloace» incorecte, nerespectarea continuă a legilor, a celor mai elementare reguli ne-a adus în situaţia în care ne găsim. Atâţia alţii înaintea noastră au avut discursuri, poate mai bune decât ale noastre, şi au exprimat intenţii cel puţin tot atât de generoase. Când între cuvinte şi fapte există o prăpastie, orice formă de credibilitate în faţa oamenilor e pierdută.



Trageţi singuri concluziile, reflectaţi, sancţionaţi derapajele, îndoiţi-vă de ceea ce vi se spune. Nu asta le cerem oamenilor? Dacă în interior orice fel de critică este văzută ca un sabotaj, ce vom face când vom fi la putere? Gândiţi-vă dacă nu cumva cel mai bun prieten este cel care vă atrage atenţia că aţi greşit, nu acela care vă laudă, încurajându-vă să persitaţi în greşeală.



Vă rog nu fiţi aceia care merg cu valul, se aliniază, fără să-şi pună întrebări, aplaudă măreţele realizări, fără să privească în jur şi la sine!



Să aveţi spor în toate şi înţelepciune!”. a scris Stelian Ion.

Tudor Benga: Ştim foarte bine cu toţii că PSD-ul si tot restul vechii clase politice vânează orice oportunitate pentru a ne decredibiliza

Tudor Benga a intervenit şi el în discuţie şi a criticat, la fel ca Stelian Ion, modificările din textul alianţei. Acesta a atras atenţia că astfel de „compromisuri” riscă să se amplifice.

Mesajul lui Tudor Benga:

Salutare colegi! Din păcate avem o problemă. Mare! Avem o problemă mare de tot şi efectiv nu cred că ne putem permite să trecem peste ea cu una cu două dacă vrem să ne mai putem numi partid nou şi susţine că facem politică altfel. Poate unii dintre voi ştiţi, încă de duminică seară noi, membrii CP-ului, am solicitat conducerii să ne trimită forma finală a textului cu amendamente adoptat in şedinţa CP de sâmbătă. Deşi au existat insistenţe repetate ale membrilor CP, deşi colegii din filiale ne solicitau la rândul lor să vadă textul final, acesta nu ne-a parvenit decât aseară pe la 18.30 prin email de la Dan Barna.



Surpriză însă, odată cu ele am fost informaţi senin şi că de fapt încă se negociază cu PLUS-ul. Că aveau şi ei amendamentele lor, ca de fapt sunt doar nişte mici corelari de wording, ca e o singura chestiune de substanţă, anume sondajele, etc. Au existat niste consultări telefonice între câţiva membri ai CP-ului si Dan, despre care eu unul am ştiut dar la care nu am participat, şi în care, din ce ştiu, lui Dan Barna i s-a spus explicit că nu poate opera modificari la protocol fără votul CP-ului. Diverşi colegi din CP continua să verifice textele şi descoperă şi alte diferenţe, gen "stabilirea candidaţilor" in loc de "validarea candidaţilor" si altele asemenea. Pe la 23.30 primim un alt mail de la Dan în care şi chestiunea sondajului şi cea "validării vs stabilirii" e tranşată, însă continua să existe modificări, atât la obiectivele alianţei cât şi în alte părţi de text.



Colegii continua procesul de comparatie a textului şi găsim şi altele. Aşa cum spusesem colegilor încă de sâmbătă seara după postarea lui Ciolos, din punctul meu de vedere si o singură virgulă dacă-i mişcata în protocol ea trebuie votată în CP, exact cum se întâmplă cu corelarile şi la Parlament. Deşi repet, nici măcar nu vorbim doar de corelari. La ora 1 noapte aseară am dat mail lui Dan şi întregului CP subliniind fără echivoc că protocolul nu poate fi modificat fără vot în CP şi că orice modificări pe shustache vulnerabilizeaza întreaga alianţă in faţa tribunalului. La ora 5 dimineaţa primim o lungă pledoarie avocateasca de la Dan, cum că e de fapt e totul ok. Pledoarie pe care într-un alt mail, după câteva ore, Stelian Ion, fost avocat pledant din ce stiu, o contestă punct cu punct.



În ciuda tuturor obiecţiilor noastre, în această dimineaţă pe forumul USR e postata o variantă finală care nu corespunde celei trimise nouă ieri la 18.30 iar un mail oficial ne anunţă triumfal că avem alianţă şi mâine lansare. Deşi n-am lista exhaustivă a diferenţelor pentru că trebuie să trecem printr-o nouă comparatie intre texte, o prevedere pe care eu o consider foarte insidioasă e acolo deşi nu a fost niciodată votată la CP-ul USR, semnarea "major fiind" a unui angajament cu Securitatea.



Dragi colegi, personal consider absolut inacceptabil să calcam în picioare statutul USR in felul ăsta. Şi presupunând că toate aceste diferenţe între texte sunt doar modificări nevinovate, mi se pare iresponsabil să ne vulnerabilizam in felul ăsta în faţa tribunalului. Ştim foarte bine cu toţii că PSD-ul si tot restul vechii clase politice vânează orice oportunitate pentru a ne decredibiliza. Pur şi simplu nu cred că ne putem permite genul ăsta de erori sau ciupeli. Astea sunt fix genul de compromisuri care cronicizate şi amplificate riscă să ne transforme într-o zi fix în genul de organizaţie politică pe care ne luptăm din răsputeri să le combatem in ziua de azi.



Sper sincer ca noi ca organizaţie să ne trezim şi să înţelegem că pur şi simplu nu putem face lucrurile aşa. Ori ne respectăm statutul şi propriile valori şi principii ori ne vom trezi mai curând de cât am crede că alegătorii ne vor trata cu acelaşi scepticism cu care îi tratează azi pe toţi ceilalţi.”, a adăugat Benga.

Mihai Goţiu: Credeam că la conducerea PLUS sunt, totuşi, profesionişti

Şi vicepreşedintele Senatului Mihai Goţiu a intervenit în discuţie şi a criticat un amendament propus de PLUS în textul alianţei, care se referă la folosirea sondajelor nominale pentru listele comune de consilieri locali şi judeţeni de la alegerile locale.

Mesajul lui Mihai Goţiu:

„CUM STĂ TREABA CU SONDAJELE. DESPRE MERITOCRAŢIE ŞI ONESTITATE ÎN ALIANŢA USR PLUS



Dragi colege şi colegi,



Nu-mi face vreo deosebită plăcere să revin asupra discuţiilor legate de Alianţa cu PLUS, dar nici nu sunt genul care să asiste de pe margine la modul în care se desfăşoară lucrurile. Cu atât mai mult cu cât eu sunt cel care am propus amendamentul prin care SONDAJELE au fost adăugate la mijloacele prin care, în cazul eşecului negocierilor directe dintre filialele USR şi PLUS, ar urma să fie utilizate pentru desemnarea candidaţilor comuni pentru funcţiile de primari, preşedinţi de consilii judeţene şi primar general al municipiului Bucureşti.



În textul iniţial al protocolului de Alianţă exista un singur exemplu pentru un astfel de mijloc: alegerile primare. Aparent, este cea mai democratică soluţie pentru desemnarea unui candidat. Spun aparent, pentru că, evident, nu este vorba de alegeri primare într-un singur partid, ci de alegeri primare în cadrul a două partide. Cu două partide, fiecare cu alt statut şi alte reguli, cu număr diferit de membri în filiale,fără a fi clar dacă la primare vor participa doar membrii de partid sau şi alţi cetăţeni, e greu de crezut că un asemenea mecanism ar putea fi creat, negociat şi agreat de ambele partide, plus testat şi implementat până la alegerile locale de anul viitor, în condiţiile în care până la sfârşitul acestui an sau maxim la începutul anului viitor ar trebui să avem candidaţi.



Aşadar, am considerat de absolut bun-simţ (iniţial am crezut că e, pur şi simplu, o scăpare) să adăugăm sondajele printre mijloacele agreate pentru desemnarea candidaţilor comuni la primării şi consilii judeţene. Sunt nu doar surprins, ci de-a dreptul revoltat să aflu că utilizarea SONDAJELOR ar fi principala problemă identificată de PLUS printre amendamentele adoptate, sâmbătă, de USR la Comitetul Politic! Şi mai revoltătoare e declaraţia ”pe surse”, apărută în presă, din partea PLUS, citez: ””Sondajele ar avantaja clar USR, care este un partid cu un brand mai puternic”, a explicat un alt lider PLUS motivul pentru care partidul insistă pentru eliminarea sondajelor drept criteriu de stabilire a candidaţilor.”



Dragi colege şi colegi,



SONDAJELE nu sunt o soluţie de compromis! Ele sunt imaginea muncii şi implicării fiecăruia dintre membrii USR, din fiecare filială, mai mare sau mai mică, din Consiliul general al Municipiului Bucureşti ori din Parlament. Doar în cazuri excepţionale, notorietatea şi favorabilitatea unor politicieni vin din motive extrinseci (gen vedete de televiziune, din sport ori din campanii în care s-au pompat sute şi milioane de euro). Dar, chiar şi în cazul ”vedetelor”, fie că vorbim de presă, sport, dar şi alte domenii în care au performat, tot de munca respectivelor persoane e vorba, chiar dacă a fost anterioară sau în paralel cu activitatea politică.



Dragi colege şi colegi din USR, dragi colege şi colegi din PLUS (sunt convins că va ajunge acest mesaj şi la voi), rezultatele sondajelor corect făcute reflectă MERITOCRAŢIA. Adică unul dintre acele principii pe care ni le-am asumat, în mod expres, la începutul acestui an, când am adoptat protocolul de alianţă pentru alegerile europarlamentare! Da, poate unii dintre voi nu vă amintiţi, poate unii nici nu aţi ştiut, dar acest principiu, al MERITOCRAŢIEI, a fost adoptat expres în protocolul de alianţă! Cum să elimini aşa ceva din protocolul alianţei!



Culmea, partenerii de la PLUS mai propun un amendament: sondajele pentru listele comune de consilieri locali şi judeţeni să fie NOMINALE! Până astăzi, de dimineaţă, credeam că la conducerea PLUS sunt, totuşi, profesionişti. Că unii sunt tehnocraţi. Că ştiu ce vorbesc, nu vorbesc doar ce ştiu. Aveţi, cumva idee, ce înseamnă să faci sondaje de opinie pentru fiecare comună, pentru fiecare oraş mai mic, dar chiar şi pentru oraşe mai mari? Că, cel mai probabil, 95% sau chiar mai mult dintre cei sondaţi vor avea o notorietate sub marja de eroare de 3% a oricărui sondaj serios? Ar fi ideal să găsim pentru consilii locale de municipii câteva zeci de persoane cu notorietate de 5-10%, ar fi fabulos, dar cât se poate de improbabil.



Amendamentul acesta, cu sondaje NOMINALE pentru consilieri locali, e fie transmis ”la hoha”, la plezneală, doar ca să-şi umfle muşchii, fie e o lipsă absolut incredibilă de profesionalism şi competenţe!



Şi vine ONESTITATEA



Sâmbătă seara, presa relata că PLUS a adoptat Alianţa politică, cu amendamente (la plural). Amendamente pe care noi le-am văzut doar astăzi după-amiază. Cu menţiunea că PLUS ar mai fi avut un Consiliu Naţional (echivalentul CP la USR)… duminică. Cu o excepţie – cea a amendamentului absolut neserios, cel cu sondaje nominale pentru consilieri locali şi judeţeni – toate celelalte amendamente sunt, de fapt, amendamente la amendamentele USR. Pe care NU aveau cum să le adopte, sâmbătă, ÎNAINTE de a le adopta noi!



Stabiliţi voi dacă cei de la PLUS au minţit, sâmbătă seara, când au transmis presei că au adoptat protocolul cu amendamente sau de ce nu ne-au transmis, duminică, amendamentele lor către membrii USR din CP, cum au ajuns ale noastre la membrii lor din organismul echivalent. Că bănuiesc că nu avem colegi din USR care le-au primit, dar le-au ţinut doar pentru ei şi nu le-au transmis mai departe, aşa cum Dacian Cioloş le-a trimis pe ale noastre colegilor lui, încă de duminică.



Dragi colege şi colegi,



Mesajul cetăţenilor români şi, în special, al milioanelor de cetăţeni români care îşi doresc schimbarea României, e destul de clar – vor să continuăm împreună. Asta ne obligă la responsabilitate maximă! Nu putem continua cu şmecherii de genul acesta, cu uite alianţa, nu e alianţa, uite că începem strângerea de semnături, uite că nu începem, uite pisica în presă, uite sondajul, nu e sondajul, uite MERITOCRAŢIE, dar doar când ieşim noi bine…



NOTA BENE: Mă bucur că, în sfârşit, cei de la PLUS recunosc public (chiar dacă, deocamdată, doar pe surse), că ”brandul USR e mai puternic decât cel al PLUS. Pentru asta vă felicit pe toţi, fie că v-aţi implicat în proiect de la început, fie ulterior! BRAVO! Asta e o recunoaştere a muncii fiecăruia dintre noi în parte şi a tuturor împreună!”, a scris Mihai Goţiu pe grupul intern al USR.

