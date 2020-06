Nicuşor Dan: Am susţinerea oficială a PNL şi USR, am susţinerea informală a PLUS şi PMP/ Sunt candidatul opoziţiei din Bucureşti

“În momentul de faţă am susţinerea oficială a PNL şi a USR, consider că nu se va mai întâmpla absolut nimic în această discuţie. Am susţinerea informală a PLUS şi a PMP şi cred că se va formaliza foarte curând o susţinere oficială. Sunt practic candidatul opoziţiei din Bucureşti a celor patru partide de dreapta la Primăria Capitalei”, a afirmat Nicuşor Dan.





El a mai spus că după realizarea sondajelor de opinie vor începe negocierile pentru primăriile de sector.





“A fost o perioadă foarte emoţională în care nu s-au putut face sondaje de opinie, ele încep să fie făcute de toate partidele în mod profesionist în momentul de faţă. Imediat după aceste sondaje vor porni negocierile pentru primăriile de sector. Sunt optimist că vom avea o garnitură comună de primari de sector din partea celor patru partide de opoziţie”, a explicat Nicuşor Dan.





El a fost întrebat ce părere are despre unele critici venite dinspre PNL cum că nu a fost prezent în comunicarea publică în ultima perioadă.





“Am avut o activitate în perioada asta, inclusiv am comunicat public. Faptul că societatea a avut alte preocupări e firesc şi nu am fost deloc deranjat de această chestiune. E firesc ca în PNL să existe critici, oamenii aceştia mi le-au făcut şi personal, le-am răspuns, le-am explicat, mergem mai departe cu echipa asta unită”, a mai declarat Nicuşor Dan.