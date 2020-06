Nicuşor Dan: Problema poluării poate să fie rezolvată şi într-un mandat de patru ani, ea poate să fie, cumva, redusă la jumătate

El afirmă că Primăria Capitalei a prevăzut în buget 7 milioane de lei pentru realizarea unei reţele proprii de monitorizare a poluanţilor, dar şi că municipalitatea plăteşte 100.000 de lei anual pentru întreţinerea unui laborator mobil de monitorizare a poluării, despre care Dan spune că are informaţii că autorităţile locale nu îl folosesc.

Nicuşor Dan a afirmat, marţi seară, la Digi 24, că în fiecare an în bugetul Primăriei Capitalei se alocă 7 milioane de lei pentru o reţea proprie de monitorizare a poluării, independentă faţă de cea a Ministerului Mediului, reţea care ar trebui să asigure monitorizarea calităţii aerului în Bucureşti şi Ilfov.

"În momentul în care ai acea reţea poţi să te duci către sursa de poluare şi o identifici foarte simplu”, a afirmat Dan.

El a susţinut, de asemenea, că în perioada 2013-2014 municipalitatea a cumpărat un laborator mobil, despre care Nicuşor Dan a spus că are informaţii că nu ar fi folosit pentru monitorizarea poluanţilor.

"Acesta nu a fost folosit niciodată din câte ştiu eu. Ştiu că se plăteşte (...) o sută de mii de lei întreţinere în fiecare an pentru acest laborator, nu ştiu să fi fost folosit”, a mai afirmat candidatul susţinut de PNL şi USR pentru Primăria Bucureşti.

"Noi ştim intuitiv care sunt sursele de poluare, dar nu avem nici în momentul acesta procentul de poluare care vine din trafic, care vine din gropile de gunoi, procentul de poluare care vine din şantiere”, a adăugat el.

Nicuşor Dan a mai spus că măsuri pentru diminuarea poluării există.

"Trebuie stopate gropile de gunoi legale care sunt peste tot în jurul Bucureştiului. Trebuie să controlăm şantierele de construcţii pe care nu le controlează nimeni. (...) Evident că (problema poluării - n.r.) poate să fie rezolvată şi într-un mandat de patru ani, ea poate să fie, cumva, redusă la jumătate”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

El a atras atenţia asupra faptului că în Bucureşti continuă să se reducă suprafaţa acoperită de spaţii verzi şi a spus că este nevoie de un registru al acestor spaţii, dar şi de alte măsuri.

"Noi continuăm să pierdem spaţii verzi. În planurile de sistematizare ceauşiste (..) au fost prevăzute spaţii verzi între blocuri. În 1990 am aruncat şi planurile de sistematizare, am făcut un Plan Urbanistic General în anul 2000, dar nu am pus punctual fiecare spaţiu verde. Ideal era să facem în anul 1990 asta, să stabilizăm o dată pentru totdeauna spaţiile verzi. Trebuie să inventariem tot ce înseamnă spaţiu verde în Bucureşti, acestea să fie trecute într-un registru şi acestea să nu mai dispară. Trebuie să nu mai toaletăm pentru că toată lumea spune că oamenii ştia cu drujbe distrug copaci, trebuie să angajăm specialişti care ştiu ce înseamnă să îngrijeşti un copac”, a mai declarat deputatul USR.