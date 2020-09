Nicuşor Dan face plângere penală  împotriva parlamentarilor PSD care l-au reclamat la DNA: Cine face plângere penală ştiind că minte este un infractor

”Mi se pare culmea tupeului, culmea tupeului ca PSD-ul să-mi dea mie lecţii despre corupţie, partidul care a pus pe liste pe Petre Roman, inculpat în dosarul Mineriadei pentru crime împotriva umanităţii, partidul care a pus pe liste pe Dumitru Dragomir, condamnat în primă instanţă pentru trafic de influenţă, cu 3 milioane, partidul care candidează la Sectorul 3 cu un om care a făcut parte din aparatul de represiune la 10 august, partidul care a scos din puşcărie violatori şi tâlhari, partidul care a vrut să modifice Codul penal şi Codul de procedură penală, partidul care a vrut să-l scoată din puşcărie pe liderul lor, Liviu Dragnea. Acest partid îndrăzneşte azi să vorbească de corupţie?", a susţinut, miercuri, într-o conferinţă de presă, Nicuşor Dan.

El s-a întrebat dacă nu mai există "o minimă ruşine, decenţă" în ţara asta.

"Înţeleg că nişte parlamentari PSD au făcut o plângere penală împotriva mea la DNA. Pentru aceşti parlamentari, anunţ public, o să fac eu plângere penală pentru denunţ calomnios, pentru că în ţara asta cine face plângere penală ştiind că minte este un infractor. O să le fac plângere penală pe acest subiect", a afirmat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan afirma, marţi seară, după ce mai mulţi parlamentari PSD au depus un denunţ la DNA că este ”liniştit”. ”Am făcut zilele trecute mai multe dezvăluiri despre corupţia din Bucureşti, corupţie cu sute de milioane de euro, şi s-au însăilat nişte lucruri care mă acuză”, afirma Nicuşor Dan. Acesta susţinea că a încercat doar să corecteze un abuz dovedit de instanţa de judecată.

”Am încercat să corectez un abuz pe care Primăria Sectorului 4 l-a făcut, care s-a dovedit de către instanţa de judecată. Deci, un cetăţean, un proprietar de construcţie cu autorizaţie din Sectorul 4 a fost demolat abuziv de către Primăria Sectorului 4. Înainte ca el să fie demolat, a venit la mine, m-am dus cu el la Avocatul Poporului, acesta nu a preluat acest caz. Nu ştiu de ce, nu am primit explicaţii de la ei. Am contactat Primăria Sectorului 4, l-am sunat direct pe primar, am vorbit, le-am spus atenţie, faceţi un mare abuz. Nu au făcut nici ei nimic, am mers în instanţă cu Asociaţia Salvaţi Bucureştiul de partea persoanei care a fost abuzată şi am avut câştig de cauză definitiv la Curtea de Apel Bucureşti”, spunea Nicuşor Dan.

Acesta afirma că, dacă Primăria Sectorului 4 a constatat că autorizaţia emisă în 2013 era nelegală, ar fi trebuit să se adresese instanţei, iar abia după pronunţarea acesteia ar fi trebuit demolată construcţia din parc.

Nicuşor Dan susţinea că nu a văzut toate documentele care au stat la baza autorizaţiei de construcţie, dar a văzut prima pagină în care se arată că s-a acordat autorizaţia de construcţie, construcţia fiind legală.

Întrebat dacă Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a primit vreodată vreo sponsorizare de la omul de afaceri Mihai Mitrache, Nicuşor Dan a negat, afirmând că niciodată nu s-au luat bani de la cei care pe care i-au reprezentat.

Anterior, Nicuşor Dan a postat un mesaj pe Facebook, în care a ironizat demersul parlamentarilor PSD.

”Înţeleg din presă că şoferul lui Cătălin Voicu, senatorul Şerban Nicolae, şi câţiva colegi parlamentari de-ai săi din PSD au fost la DNA să depună un denunţ împotriva mea. Aş spune că le-a luat ceva curaj să intre în clădirea aia. Nu de altceva, dar acolo, aşa cum bine ştim, mulţi pesedişti intră, puţini ies”, a scris Nicuşor Dan.

Parlamentarii PSD Petre-Florin Manole, Aida-Cristina Căruceru, Daniel Zamfir, Beatrice Tudor, Şerban Nicolae au depus un denunţ la DNA împotriva lui Nicuşor Dan cu privire la săvârşirea faptelor de: şantaj, luare de mită, trafic de influenţă, fals în declaraţii, spălare de bani şi solicită începerea urmăririi penale şi trimiterea în judecată a acestuia.