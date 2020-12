Nicuşor Dan, laude pentru PNL înaintea alegerilor de duminică: E partidul care poate bate PSD la parlamentare, aşa cum a făcut-o la locale

Primarul general Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, într-o declaraţie de presă, că alegerile de duminică ”sunt importante pentru că sunt pentru următorii 4 ani”.

”Consider obligatoriu să trimitem PSD în opoziţie după tot răul pe care l-a făcut şi României şi Bucureştiului. Opţiunea mea pentru votul de duminică este PNL. Consider că un guvern PNL puternic e cea mai bună variantă pe care o are România în acest moment. Vă spun aşa, chiar dacă sunt fondatorul USR, consider cu toată onestitatea că PNL e varianta cea mai bună pentru România astăzi”, a afirmat Nicuşor Dan.





„Consider că este un act de responsabilitatea să vin în faţa dvs să îmi exprim opţiunea. Iată argumentele mele – PNL are cel mai solid program de guvernare. Avem de absorbit 80 miliarde de euro, avem de absorbit în viteză acest bani şi nu avem timp de pierdut, nu ne permite. PNL are cea mai bună variantă de premier, pe Ludovic Orban. E o persoană pe care am cunoscut-o în aceste luni, o persoană de încredere, care îşi ţine cuvântul, o persoană loială, mai are o calitate – e preocupat de soluţie, nu de obţinerea de imagine. Guvernul PNL, sub conducerea lui Ludovic Orban a dovedit că are capacitatea să se sacrifice pentru mize mai înalte”, a mai declarat Dan.

Potrivit primarului general, „PNL e partidul care poate bate PSD la alegerile parlamentare, aşa cum a făcut-o la locale”.