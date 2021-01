Nicuşor Dan îi ia apărarea lui Ludovic Orban în contextul scandalului din PNL: Orban are trei mari merite

Întrebat dacă Ludovic Orban ar trebui să rămână preşedinte al PNL, Nicuşor Dan a precizat, pentru Digi 24, că aceasta este o dezbatere internă a Partidului Naţional Liberal. Totuşi, primarul a notat mai multe merite ale liderului liberal.

„Este o dezbatere internă pe care PNL o are. În opinia mea, Ludovic Orban are trei mari merite. Unu, că a stabilizat partidul acesta în anii 2017, când era într-un oarecare dezechilibru. Doi, că a reuşit să dea jos Guvernul Dăncilă; să ne gândim cum ar fi fost România în criză sanitară cu un guvern PSD. Şi trei, că a contribuit decisiv ca Bucureşti să aibă un primar de dreapta. Acestea sunt meritele pe care Ludovic Orban le are. Am un mare respect pentru el, ca om politic”, a declarat Nicuşor Dan.

Pe de altă parte, el a afirmat că are o bună relaţie cu organizaţia de Bucureşti a PNL şi că lucrul acesta nu se va schimba, chiar dacă Orban nu va mai fi liderul partidului.

„Eu am o relaţie foarte corectă, am făcut o campanie electorală împreună cu PNL. Am o relaţie foarte bună cu oamenii din acest partid, în special cu organizaţia de Bucureşti, cu consilierii generali cu care sunt în contact. Lucrul acesta nu o să se schimbe, desigur”, a adăuga Primarul Capitalei.

În urmă cu două zile, prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan l-a criticat pe Ludovic Orban din urmă pentru modul în care acesta a negociat posturile PNL în Guvernul Cîţu, apreciind că este necesar un Congres pentru desemnarea altei conduceri a partidului. Plecarea lui Orban de la conducerea PNL este susţinută şi de către secretarul general Robert Sighiartău, care consideră că PNL a pierdut alegerile generale.