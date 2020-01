Nicuşor Dan: Gabriela Firea mimează din nou preocuparea pentru poluarea aerului din Bucureşti

Gabriela Firea a promis inca de acum patru ani masuri concrete, a avut bugete alocate pentru acestea, dar a eşuat în implementarea lor: registrul spaţiilor verzi, centura verde, măsuri speciale anti-praf, piste de biciclete, strategii sectoriale pe deşeuri. În lipsa registrului spaţiilor verzi, spaţiile verzi dintre blocuri continuă să dispară. Mai grav, Gabriela Firea a propus sau a autorizat dispariţia a zeci de hectare de spaţii verzi şi aglomerarea oraşului prin milioane de metri pătraţi construiţi suplimentari”, a transmis joi Nicuşor Dan.





Acesta remarcă mai apoi că Bucureştiul este cel mai poluat oraş din România şi subliniază că administraţia Capitalei ar trebui să ia mi multe măsuri precum reducerea traficului şi încurajarea transportului alternativ, să verifice că şantierele de construcţii respectă normale sau să nu reducă spaţiile verzi.



„Administratia Firea are astazi o intalnire cu ONG-urile, convocata de pe o zi pe alta, in care mimeaza din nou preocuparea pentru poluarea aerului din Bucuresti.„Consecinta este ca Bucureştiul este cel mai poluat oraş al României, având 5 poluanţi cu potenţial cancerigen în aerul respirat (benzen, oxid şi monoxid de azot, particule fine 10 şi 2.5). Benzenul este cancerigen de prim grad, iar expunerea pe termen lung, chiar la concentraţii scăzute de oxid şi monoxid de azot sau particule fine 10 şi 2.5 determină creşterea incidenţei cancerului la copii şi adulţi. Cazurile de cancer par să crească la o rată alarmantă (30.000 de cazuri în 2018, comparat cu 23.000 în 2017) (date extrase din rapoartele oficiale de avocatul in probleme de mediu Marius Petroiu)Administratia Bucurestiului trebuie sa ia masuri pentru reducerea traficului inclusiv incurajarea transportului alternativ, sa controleze prin politia locala respectarea normelor in santierele de constructii, sa verifice prin laboratorul mobil propriu respectarea normelor la gropile de gunoi, sa reduca prin colectare selectiva cantitatea de gunoi la gropile de gunoi, sa extinda nu sa reduca spatiile verzi, sa nu mai supraaglomereze orasul prin PUZ-uri derogatorii, sa nu mai permita asa zise toaletari care distrug copacii si sa lase asta la mana specialistilor, sa extinda reteaua de copaci de pe spatiile publice, sa demareze in sfarsit studiile pentru centura verde”, mai arată Nicuşor Dan.