Nicuşor Dan, către Firea: Sunteţi primar, nu preşedintele PSD. În Voluntari aveţi apă caldă?

„Am urmărit conferinţa de presă a primarului PSD-Firea, organizată la sediul PSD. În afară de politica PSD, nu am văzut nimic despre oraş, despre rezolvările urgente pe care le aşteaptă bucureştenii la problemele curente, cum ar fi de exemplu apa caldă de care sunt privaţi sau iesirea din falimentul nedeclarat”, a scris Nicuşor Dan marţi pe Facebook.



Candidatul unic al dreptei i-a spus Gabrielei Firea că are de administrat un oraş şi nu un partid.



„Sunteţi primar, nu preşedintele PSD”, a adăugat acesta.



Nicuşor Dan îi adresează câteva întrebări primarului general al Capitalei.



„Există câteva întrebări pe care vi le adresează bucureştenii şi care nu au apărut pe ecranul electoral din sediul PSD. La o parte aţi refuzat să răspundeţi azi. Vi le pun din nou:



1. ELCEN a demonstrat, astăzi, că vina pentru lipsa apei calde vă aparţine şi v-a acuzat că minţiţi în încercarea de a pasa răspunderea legată de această problemă. În general, am observat că nu vă asumaţi nimic din dezastrul în care a ajuns Capitala în mandatul dumneavoastră. Este vreo problemă a Bucureştiului responsabilitatea dumneavoastră?



2. La dumneavoastră, în Voluntari, aveţi apă caldă?



3. Care este datoria curentă a STB?



4. Care e datoria curentă a Termoenergetica?



5. Care e datoria curentă a PMB?



6. Câte zeci de milioane de euro aţi investit în concerte?



7. Mai este Capitala în faliment nedeclarat, aşa cum ne-aţi informat anul trecut chiar dumneavoastră?



8. Un primar care a dus oraşul în faliment nedeclarat merită un al doilea mandat?”, conchide el în postarea de pe reţeaua de socializare.

Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a declarat, întrebată marţi despre problemele alimentării cu apă caldă în sectoarele 2 şi 3, că CET Sud, care ţine de Ministerul Energiei, a luat această decizie pentru a face revizia în mai multe zone. Acest lucru s-a suprapus şi cu nişte avarii şi de aceea anumite părţi ale Bucureştiului au rămas fără alimentare cu apă caldă. Ea a precizat că astăzi va fi reîncărcat instalaţia şi sistemul va funcţiona din nou.

ELCEN a transmis, marţi, că primarul general „răspândeşte din nou informaţii false în încercarea disperată de a devia atenţia de la problema reală a termoficării din Capitală”, după ce Gabriela Firea a afirmat că problemele alimentării cu apă caldă în unele zone din Bucureştiau apărut după ce CET Sud, care aparţine de Ministerul Energiei, a oprit pentru revizie în mai multe zone.