Nicuşor Dan: Am făcut testul COVID-19 şi am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului

„Am făcut testul COVID-19 şi am decis să mă autoizolez până la aflarea rezultatului, după ce am aflat astăzi că este posibil să fi fost expus contactării virusului. În afara emisiunilor tv, am purtat permanent mască şi militez pentru respectarea tuturor măsurilor de protecţie împotriva acestei boli. Nu am niciun fel de simptome specifice bolii. Revin curând - cu veşti bune, sper”, a scris Nicuşor Dan luni pe Facebook.





Premierul Ludovic Orban şi-a anulat participarea la evenimentele anunţate luni după ce una dintre persoanele alături de care s-a aflat în studioul unei televiziuni a fost diagnosticată cu noul coronavirus. Prim-ministrul şi-a făcut testul şi s-a izolat în aşteptarea rezultatului. Realizatorul B1 Tv Silviu Mănstire, care l-a avut invitat marţi în emisiune pe premier, are COVID-19.