Nicuşor Dan, despre dezastrul de la Termoenergetica: Singura preocupare a administraţiei PSD-Firea a fost proiectarea unei realităţi inventate

Administraţia PSD-Firea a avut la dispoziţie 180 de milioane de euro bani europeni pe care nu au fost în stare să îi ia în 4 ani. Pierderile din reţeaua de termoficare sunt de 1 milion de GCAL pe reţeaua principală şi 430 de GCAL pe reţeaua secundară, în total 1,4 milioane GCAL, cât să încălzeşti cu această cantitate Sectoarele 1 şi 2 într-un an.

Pierderile de apă, un bazin de înot pe oră. De ce am ajuns în această situaţie? Pentru că investiţiile au fost derizorii. În 2017 – 6 milioane de lei, în 2018 – 9 milioane de lei, 2019 – 13 milioane de lei, conform execuţiei, adică o medie de 10 milioane de lei pe an în condiţiile în care noi avem nevoie de investiţii de 5 miliarde de lei. Asta înseamnă, că în ritmul actual, administraţia Firea ar rezolvat problema termoficării în 500 de ani”, a explicat Nicuşor Dan.

„În şedinţa de mâine avem o ingnerie financiară, fuziunea dintre Termoenergetica şi Energetica. Este o adevărată comedie, în 2017 s-a înfiinţat Energetica, în 2018 Instanţa a constatat că este nelegală, în 2019 Energetica nelegală s-a divizat în Termoenergetica şi Energetica şi acum, în 2020, fuzionăm Energetica cu Termoenergetica. Ce am rupt acum un an, fuzionăm în momentul acesta. Aceasta este administraţia PSD-Firea. Este o manevră pentru a ascunde bilanţurile financiare ale acestor 2 companii prin fuziune, dar asta ne creează o problemă administrativă pentru că este nevoie de un timp pentru ca Consiliul Concurenţei să îşi dea avizul, este nevoie de o confirmare a delegării serviciului public către Energetica, care acum o să preia şi partea de servicii şi este mai ales un risc pentru cererea de finanţare de bani europeni, pe care municipalitatea a depus-o”, a adăugat candidatul dreptei.

Acesta a prezentat şi un set de soluţii:

„Trebuie să modernizăm reţeaua şi avem bani europeni pentru asta. Trebuie să digitalizăm şi avem bani europeni pentru asta. Trebuie să ne pregătim pentru iarnă şi asta înseamnă că trebuie să ne facem stocuri şi să achiziţionăm camere, care să vadă exact unde sunt avariile pentru a nu acţiona la întâmplare ca până acum şi trebuie mai ales să încetăm să minţim bucureştenii. Trebuie să le spunem bucureştenilor exact care este situaţia, unde sunt avariile şi cât durează pentru ca acestea să fie remediate”, a mai precizat acesta.



Mai departe, Nicuşor Dan a vorbit şi despre APA NOVA, unde reclamă un contract de concesiune trecut fără dezbatere

„Al doilea subiect important de mâine este subiectul APA NOVA, după cum ştiţi Consiliul General îşi propune să prelungească contractul de concesiune cu APA NOVA, contract din 2000 până în 2025, vor să-l prelungească cu încă 12 ani până în 2037. Sunt mai multe întrebări. În primul rând, unde este urgenţa? Evident că nu este nicio urgenţă, aşa cum am spus, acest contract mai este în vigoare încă 5 ani. Unde este legitimitatea? În mod clar, acest Consiliu General nu mai are legitimitatea să dispună de acest contract care va guverna viaţa bucureştenilor până în 2037. Mandatul său ar fi trebuit să înceteze acum o lună şi doar pandemia a făcut să se prelungească cu 3 luni. Unde este dezbaterea publică? Serviciul de apă şi canalizare al Bucureştiului este o chestiune foarte serioasă, care trebuie dezbătută cu bucureştenii, cu specialiştii, pentru ca să vedem împreună care sunt soluţiile pentru problemele pe care oraşul le are. Şi mai ales, unde este expertiza? La o chestiune aşa de serioasă, Primăria ar fi trebuit să angajeze o companie de consultanţă, care să evalueze independent şi ce a făcut APA NOVA în ultimii 20 de ani şi ce îşi propune să facă până în 2037”, a mai relatat acesta.

În închiere, candidatul dreptei a subliniat că jumătate din bugetul Bucureştiului este contractat în datorii.

„În fine, câteva cuvinte despre buget, pentru că mâine este o rectificare bugetară pe ordinea de zi. Continuă delirul. Consiliul General continuă să pretindă că va încasa 7 miliarde de lei, când toată lumea ştie că va încasa 4 miliarde de lei aşa cum a încasat şi anul trecut şi acum doi ani şi acum trei ani. Suntem, practic, în incapacitatea de plată, Primăria Municipiului Bucureşti. Datoriile curente la sfârşitul anului 2019 au fost de 1,5 miliarde de lei, cu un miliard de lei mai mult decât la sfârşitul anului precedent 2018. Probabil, acum sunt mult peste 2 miliarde de lei, adică în acest moment, Bucureştiul are mai mult de jumătate din bugetul său anual, contractat în datorii.

În condiţiile acestea avem o majorare la administraţia spitalelor. Avem o majorare a bugetului de publicitate. De la 3,5 milioane, sărim la 6 milioane de lei. Asta a fost singura preocupare a acestei administraţii PSD- Firea, să plătească din banii noştri pentru a proiecta în faţa bucureştenilor o realitate inventată, despre cât de bine trăiesc ei în Bucureşti. Eu sunt însă convins că bucureştenii sunt mult mai inteligenţi decât îi crede administraţia PSD-Firea şi văd realitatea aşa cum este şi nu realitatea inventată care li se propagă pe canalele media”, a conchis Nicuşor Dan.