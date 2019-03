Nicuşor Dan, explicaţii după respingerea alianţei USR-PLUS

Fostul preşedinte USR susţine că de la momentul demisiei sale din partid în 2017 nu a mai avut nicio responsabilitate în numele USR şi că nu înţelege de ce Elek Levante, cel care timp de cinci luni a fost preşedinte interimar, nu figurează în Registrul Partidelor Politice.



„1. Am plecat din USR prin demisia semnată la 1 iunie 2017. Din acel moment nu am mai avut vreo responsabilitate în numele USR, cu atât mai puţin responsabilitatea de a opera modificări în Registrul Partidelor în numele USR.



2. Timp de cinci luni USR-ul a avut un preşedinte interimar, Elek Levente. Nu înţeleg de ce acesta nu figurează ca preşedinte în Registrul Partidelor Politice, după demisia mea.



3. Interpretarea care circulă în spaţiul public «congresul din octombrie 2017 a fost contestat de fidelii lui Nicuşor Dan» lasă să se înţeleagă că membrii USR care au contestat congresul ar fi dirijaţi de mine”, a declarat Nicuşor Dan.

Acesta a mai menţionat că cei care au contestat alegerea lui Dan Barna în poziţia de preşedinte au cerut o mediere juridică la o casă de avocatură pentru a evita litigiul în instanţă, dar au fost refuzaţi.

„a) Am considerat şi consider că în octombrie 2017 congresul USR a fost viciat prin anularea alegerilor delegaţilor Municipiului Bucureşti la Congres şi refacerea alegerilor pe alt sistem de vot. Este singura critică pe care am adus-o USR-ului în doi ani de când am plecat din partid.



b) Membrii USR care au contestat congresul sunt oameni maturi care şi-au exercitat un drept constituţional. Înainte de Congres au solicitat o mediere juridică la o casă de avocatură externă, pentru a evita litigiul în instanţă, dar au fost refuzaţi. Au contestat acum un an şi jumătate, nu îşi închipuiau că cererea va avea impact acum. Nu este în niciun caz vina lor că litigiul în instanţă a durat un an şi jumătate”, a conchis Nicuşor Dan.

Reacţia fostului lider USR vine în contextul în care astăzi, Biroul Electoral Central (BEC) a respins cererea de înscriere în competiţia electorală a Alianţei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare. Motivul: Dan Barna şi Dacian Cioloş nu ar figura ca preşedinţi ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice. „Este o decizie politică luată la presiunile regimului corupt instaurat de Liviu Dragnea în România“, acuză cei doi lideri ai Alianţei.

