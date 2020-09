Nicuşor Dan anunţă că o dă în judecată pe Gabriela Firea: E ridicol ca această Dragnea a Bucureştiului să mă acuze pe mine de corupţie

„Campania dusă de PSD împotriva mea a ajuns la un nou nivel şi de infecţie dar şi de ridicol. E ridicol ca partidul cu preşedinţi în puşcărie, partidul care a scos din puşcărie violatori şi tâlhari să mă acuze pe mine de corupţie, după cum e ridicol ca această Dragnea a Bucureştiului, primarul PSD actual să mă acuze pe mine de corupţie. În campania asta am venit şi am vorbit de corupţia adevărată, de corupţie de sute de milioane de euro. Am vorbit de Parcul Verdi, unde s-a plătit de zece ori mai mult şi prejudiciul este de 45 de milioane de euro. Am vorbit de Parcul Verdi unde un consilier personal al primarului PSD i-a dat socrului lui o jumătate de milion de euro din Parcul Verdi. Am vorbit de licitaţia ciudată pentru cele 100 de tramvaie prin care Primăria Capitalei a favorizat o firmă turcească în detrimentul unei firme româneşti”, a declarat Nicuşor Dan la începutul conferinţei.