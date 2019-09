Nicuşor Dan, aluzie la Vlad Voiculescu: Ca să fii primar, nu-i îndeajuns să fii manager.Eu am făcut o şcoală de elite, un partid şi m-am luptat cu mafia imobiliară

Adevărul: Când spunem Vlad Voiculescu spunem reţeaua medicamentelor, MagiCamp, ministerul Sănătăţii. Când spunem Nicuşor Dan, cu ce veniţi în spate?



Nicuşor Dan: Vin cu 14 pentru Bucureşti în care am înţeles cum funcţionează primăria. Ştiu administraţie publică, ştiu procesele interne, ştiu cum trebuie simplificate ca să funcţionalizăm această administraţie. Ăsta e răspunsul scurt. Şi dacă vreţi un CV în 30 de secunde, am făcut în viaţă trei lucruri importante: O şcoală pentru elite, Şcoala Normală Superioară Bucureşti, bineînţeles cu o întreagă echipă care a făcut să avem premii Nobel în consiliul ştiinţific şi studenţi români care înainte plecau direct după liceu la facultate acum să rămână să studieze în România. Ăsta e un lucru. Am făcut o opoziţie care părea imposibilă la o mafie imobiliară în Bucureşti cu sute de milioane de euro şi cu bugete nelimitate pentru avocaţi care a dus la limitarea dezastrului care se prefigura în anii 2007-2008, şi am creat un partid politic când lucrul ăsta părea puţin probabil. Când am anunţat că vreau să facem un partid, lumea cam râdea.



Adevărul: Deci credeţi că aveţi competenţe mai aplicate pentru primăria Capitalei decât Vlad Voiculescu?



Nicuşor Dan: Eu vorbesc de mine. Am spus că cunosc tot ce înseamnă funcţionarea acestei instituţii. Am dovedit că ştiu să aduc oameni şi să facem proiecte chiar dacă ele par imposibile, şi mai mult decât atât, cred că un primar trebuie să ştie despre funcţionarea unui oraş, adică urbanism. Nu-i îndeajuns să fii un manager ca să conduci un oraş. Sunt procese specifice pe care dacă tu eşti un simplu manager şi vine la tine directorul de transporturi şi spune «vreau să fac un pod» şi vine arhitectul şef şi spune «podul ăla nu e bun», tu trebuie să ai nişte referinţe în cap care să te ajute să iei decizia.

