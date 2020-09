Nicuşor Dan o acuză pe Firea că se foloseşte de sindicatul STB în alegerile de duminică: Cum adică „nu vota cu creierul - burta simte foamea”?

„Al doilea subiect, şi mai grav, am spus de mai multe ori în această campanie că administraţia PSD a folosit fondurile publice şi instituţia publică pentru a-şi face campanie. Am văzut, exemplul cel mai elocvent când, inclusiv în această campanie electorală, s-au plătit milioane pentru spoturi în care se preamăreau realizările primarului General. Am văzut asta când viceprimarul a venit cu angajaţi din Poliţia Locală, la conferinţele noastre de presă pentru a ne hărţui. Am văzut când Direcţia de Salubritate din Sectorul 5 a făcut acel spectacol grotesc, tot la o conferinţă de presă pe care noi am făcut-o. Vedem, astăzi, folosirea sindicatului STB în alegerile de duminică. Acesta este un mesaj, care a fost sub diferite variante, transmis angajaţilor din STB de către Sindicatul STB. Acesta, exact aşa cum este, pe o tablă, a fost scris azi, în autobaza STB din Militari.

Vreau să fac două remarci. În primul rând, continuă campania de dezinformare şi aş fi vrut să avem dezbaterea publică, tocmai, pentru a dezamorsa toate minciunile acestea. Se vorbeşte aici, din nou, despre tăierea subvenţiei - «fără subvenţie». Nu am spus niciodată aşa ceva, dimpotrivă, chiar ei sunt cei care nu au plătit subvenţia şi exact din cauza lipsei acestei subvenţii, STB este în halul în care este astăzi. Dincolo de dezinformare, şi am spus în campania aceasta, în campania aceasta este vorba şi de transport public, si de trafic, şi de căldură şi apă caldă, şi de poluare, în general, şi de cât câştigă bucureştenii. În general, de lucruri care ţin de calitatea vieţii bucureştenilor, pe care noi ştim să le facem şi am venit cu proiecte, şi ei nu ştiu să le facă, am prezentat rapoarte despre ce nu au ştiut să facă, adică aproape nimic”, a explicat Nicuşor Dan, miercuri într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că în anul 2020 oamenii trebuie chemaţi la urne cu demnitate şi onestitate, nu prin astfel de tertipuri pe care le foloseşte PSD.

„Am spus că această campanie este mai mult decât atât, este o campanie despre valori. Iată, acesta este cel mai elocvent exemplu. Cum adică - «nu vota cu creierul»? Cum adică, în 2020, să vii cu mesajul «nu vota cu creierul». Adică să te întorci la 1990, când minerii spuneau şi o parte din bucureşteni, din păcate, noi muncim, noi nu gândim. Cum este posibil în 2020? Mai mult de atât - «burta simte foamea». Adică un om este o burtă? La atât se reduce omul în 2020? La atât reduce această administraţie bucureşteanul? «Votează cu cel ce ţi-a dat» - adică bucureşteanul este unul care stă cu mâna întinsă şi vine un şef şi îi dă? Acesta este bucureşteanul în viziunea acestei administraţii? Nu! Suntem în 2020, este vorba de demnitate şi ceea ce noi facem în campania aceasta este să chemăm oamenii la demnitate, la onestitate, la dreptate, la valori. Bucureştenii suntem cu toţii egali şi ceea ce noi cerem, ceea ce noi vrem este să creăm cadrul în care toate aceste energii ale bucureştenilor: cu demnitate, onestitate, cinste să construiască împreună acest oraş. Aceasta este diferenţa de valori. Aceasta este, de fapt, diferenţa fundamentală între cele două candidaturi care contează în această campanie electorală”, a completat Dan.

Acesta a rugat din nou bbucureştenii să iasă la vot să să voteze „singurul candidat care poate învinge acest sistem”, „candidatul dreptei”.

„Tocmai, pentru că aşa cum se vede şi astăzi, ne luptăm cu un sistem care foloseşte toate resursele publice, adică banii noştri, în această luptă. Rog încă odată bucureştenii să iasă la vot duminică, să voteze util, să voteze singurul candidat, care poate să învingă acest sistem, candidatul dreptei. Pentru că putem, împreună, să redăm demnitatea, să redăm speranţa şi să redăm viitorul acestui oraş”, a conchis Nicuşor Dan.