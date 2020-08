Nicuşor Dan: Deşi suntem la 30 de ani de la Revoluţie, va fi din nou o luptă între comunism şi anticomunism

El a adăugat că trebuie reconstruit „acest oraş care a fost distrus în perioada comunistă şi postcomunistă, pentru că nu suntem decât la doi ani de 10 august şi, deşi suntem la 30 de ani de la Revoluţie, va fi o campanie în care va fi din nou o luptă între comunism şi anticomunism”. La rândul său, liderul USR Dan Barna a spus că Nicuşor Dan e cel mai îndreptăţit să fie primarul general al Capitalei. Liderul PNL Ludovic Orban a precizat că Guvernul va susţine toate proiectele necesare Bucureştiului.

„În mod special am vrut să alegem un loc simbolic pentru Capitală – magazinul Bucureşti. E un magazin construit în interbelic şi naţionalizat în 1948, refolosit ca magazin în perioada comunistă şi lăsat să se distrugă în perioada post-comunistă, reconstruit după cum vedeţi de nişte investitori privaţi. Este simbolic pentru ceea ce vrem să facem cu Bucureştiul. Trebuie să reconstruim acest oraş care a fost distrus în perioada comunistă şi postcomunistă, pentru că nu suntem decât la doi ani de 10 august şi, deşi suntem la 30 de ani de la Revoluţie va fi o campanie în care va fi din nou o luptă între comunism şi anticomunism. Am ales să ne facem sedul de campanie aici, pentru că suntem practic la kilometru zero al Bucureştiului”, a afirmat Nicuşor Dan luni, la evenimentul de inaugurare a sediului de campanie.

El a adăugat că bucureştenii au cerut această alianţă între PNL şi USR-PLUS care să scape Capitala de administraţia dezastruoasă a PSD.

„Suntem alături de reprezentaţii PNL şi USR-PLUS. Bucureştenii ne-au cerut această Alianţă şi am dat curs rugăminţii lor, bucureştenii ne-au cerut să scăpăm Bucureştiul de administraţia dezastruoasă a PSD şi am făcut asta. Putem să facem din Bucureşti oraşul de care bucureştenii să fie mândri”, a conchis Dan.

Preşedintele USR Dan Barna a spus că Nicuşor Dan şi candidaţii alianţei pentru cele şase sectoare vor transforma Bucureştiului într-o Capitală cu adevărat europeană.

„Astăzi Bucureştiul are şansa să scape de pesedism. Nicuşor Dan e probabil mai îndreptăţit ca oricine altcineva să fie primarul Capitalei. Mergeţi la vot pe 27 septembrie votaţi candidaţii USR-PLUS şi ai PNL, Nicuşor Dan şi candidaţii la cele 6 sectoare pentru a transforma Bucureştiul într-o Capitală cu adevărat europeană”, a afirmat Barna.

La rândul său, liderul PNL Ludovic Orban şi-a luat angajamentul că, alături de Nicuşor Dan, Guvernul va susţine toate proiectele bune pentru Bucureşti, toate proiectele indispensabile pentru creşterea calităţii vieţii în acest oraş.

„Îi mulţumesc lui Nicuşor Dan că m-a invitat în acest loc simbolic, la intrarea în Centrul istoric al Bucureştiului, care aşteaptă demult să fie finalizat, în ceea ce priveşte restaurarea, refacerea Curţii Domneşti şi celelalte proiecte blocate de PSD. Da, ştim sigur că au rămas candidaturile noastre. Ştim sigur că în spatele lui Nicuşor Dan stau cele mai credibile şi competente formaţiuni politice care să îl sprijine pe Nicuşor Dan în aplicarea proiectului pentru Bucureşti, un program ambiţios care va trebui să rezolve toate probleme grave apărute în cei 12 ani de administraţie PSD”, a declarat Orban.

El a mai enumerat câteva proiecte benefice pentru Capitală care ar putea fi realizate.

„Prezenţa mea aici are şi un alt rost. Mesajul pe care vreau să îl transmit e acela că Guvernul va susţine toate proiectele necesare Bucureştiului, toate proiectele indispensabile pentru a creşte calitatea vieţii în Bucureşti. Se ştie că o lungă perioadă de timp proiecte foarte importante pentru Bucureşti au fost blocate. Ne angajăm ca alături de Nicuşor Dan să finalizăm toate proiectele importanta pentru Bucureşti – Autostrada de Centură, Inelul verde care să reducă poluarea. Am discutat cu Nicuşor Dan şi cu ministrul Transporturilor privitor la inelul feroviar, care a fost lăsat în paragină şi care poate fi o soluţie benefică pe călătoria pe circumferinţa Bucureştiului, pentru că e o soluţie suplimentară pentru Bucureşti”a, conchis preşedintele PNL.

Candidatul unic al dreptei la Primăria Capitalei Nicuşor Dan, Ludovic Orban şi Dan Barna au participat, luni, la inaugurarea sediului de campanie de lângă Magazinul Bucureşti.