Nicolae Robu: Nu avem o locomotivă şi nu vom avea oricât am căuta-o. Orice sondaj arată că nimeni din PNL nu are un scor peste scorul partidului

„Indiferent cum va fi întocmită lista, o voi susţine, atât eu cât şi organizaţia Timiş şi ne vom însuşi ce se stabileşte la nivelul decizional statutar, dar încercăm să influenţăm decizia. Pe listă trebuie să se găsească, pe poziţie eligibilă, oameni care au avut o prestaţie bună în Parlamentul European. Cristian Buşoi e unul care a avut o asemenea prestaţie, drept urmare îl susţin să se regăsească pe o poziţie eligibilă. Nu oricine are vocaţie, competenţe pentru a fi un bun europarlamentar. Desigur, trebuie să ţinem seama că nu avem o locomotivă şi nu vom avea oricât am căuta-o. Orice sondaj arată că nimeni din PNL sau simpatizanţii PNL nu are un scor peste scorul partidului. Preşedintele Iohannis este susţinut de PNL la preşedinţie, domnia sa are scorul pe care îl are, stă foarte bine, dar asta e situaţia reală“, a declarat liberalul Nicolae Robu, citat de News.ro

Primarul Timişoarei a dat exemple de politicieni consideraţi locomotive. „Am avut în istorie Ion Iliescu, locomotivă pentru PSD în diferitele sale ipostaze, Gigi Becali, locomotivă pentru PNG, Corneliu Vadim Tudor pentru PRM. Trebuie să recunoaştem, Dacian Cioloş este locomotivă pentru alianţa de partide în numele căreia a anunţat că va candida. Este o realitate. Nu putem să cădem în ridicol şi să nu vedem nişte realităţi evidente”, a mai declarat Nicolae Robu.

Preşedintele PNL Timis a mai adăugat că pe locuri eligibile pe lista cu candidaţi la alegerile europarlamentare, din partea PNL ar trebui să se regăsească Daniel Buda, Cristian Buşoi, Gheorghe Falcă şi Alina Gorghiu.

