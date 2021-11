Nelu Tătaru susţine că măsurile sanitare nu se mai respectă, iar autorităţile nu iau măsuri: Avem o predispoziţie pentru un val 5 de COVID destul de agresiv

"Vom avea după ianuarie, februarie un posibil val 5, in contextul in care ramanem cu acelasi număr de cetateni nevaccinati. (..) Trebuie sa ne gandim ca avem o predispozitie pentru un val 5 destul de agresiv. Experienta noastra ne arata ca un val in Romania e la o luna sau o luna si jumatate fata de cele din Occident", a declarat Nelu Tătaru.

Afirmaţiile au fost făcute în contextul prelungirii discuţiilor pe legea certificatului verde.

Întrebat ce alte măsuri ar fi necesare pentru evitarea valului 5, fostul ministru a vorbit despre măsurile sanitare recomandate şi până acum, însă a menţionat că respectarea lor "e deficitara", criticând lipsa de reacţie a autorităţilor cu atribuţii de control. "Legea ne arata si care sunt acele structuri care trebuie sa urmarească", a spus fostul ministru.

Nelu Tătaru a anunţat că grupul deputaţilor PNL a decis să se abţină de la vot în privinţa amendamentului care prevede gratuitate pentru efectuarea testelor COVID-19 în cazul persoanelor nevaccinate, timp de 60 de zile.