Negrescu, despre demisia lui Terheş din partid: „Nu mai este loc de profitori în PSD”. Aluzie la Carmen Avram

Adevărul Live: Tot despre familia dvs politică europeană, am văzut că unul din europarlamentarii PSD, Chris Terheş, a plecat din grupul Socialiştilor Europeni, preferând conservatorii. Există şi temerea altor plecări din grupul politic al socialiştilor?

Victor Negrescu: Da, noi nu ne temem de plecări, noi ne temem de cei care rămân şi eventual poate nu cred în totalitate în ceea ce face acest partid şi valorile sale. Toată lumea este binevenită în rândurile noastre, evident, dar în acelaşi timp trebuie să înţelegi că atunci când reprezinţi acest partid că ai o reponsabilitate. Eu am reacţionat poate dur, destul direct în ce priveşte această plecare. Nu mi se pare normal intri într-un partid cu câteva luni înainte, obţii mantatul şi apoi să pleci. Nu este o manieră responsabilă. Eu sunt acel care atunci când nu am fost de acord cu anumite lucruri din partid mi-am dat demisia din funcţia de ministru. Adică eu cred că poţi să pleci din funcţia dată de partid când nu eşti de acord cu ceva şi te lupţi pentru valorile tale în partid sau în altă parte. Adică nu pleci şi cu funcţia după tine. Eu cred că trebuie să învăţăm din acest lucru ceva elementar. Nu mai este loc de profitori în PSD şi trebuie să ne schimbăm atitudinea, să valorizăm mai mult membrii şi simpatizanţii noştri, să ne redefinim mai bine identitatea. Adică dacă eşti de stânga eşti în PSD. Dacă ai alte valori, eşti conservator, eurosceptic, pentru că acel grup (n.red.:în care s-a înschis Terheş) este euroscpetic la nivel european, te duci într-un partid care corespunde valorilor sale. Dar acest partid trebuie să fie consecvent. Noi am rezistat atâţia ani în politică atunci când am reuşit consecvenţi şi asta îmi doresc mai departe pentru partidul nostru.

Problema e că pe lângă domnul Terheş mai sunt şi alţi 2-3 europarlamentari tot aşa, promovaţi de fostul preşedinte, Liviu Dragnea, pe liste şi locuri eligibile care nu au absolut nicio legătură cu PSD, mă rog o legătură conjuncturală că au ajuns pe locuri eligibile. De asta vă întreb. E posibil să mai asistăm la plecări din acest grup în perioada următoare?

Eu sper să nu. Din păcate a fost o practică la ultimele alegeri europene. Rareş Bogdan tot aşa, putem spune că nu a fost cel mai mare liberal şi a ajuns în fruntea listei liberalilor. S-a întâmplat şi la partide mai mici. Deci sunt tot felul de controverse. Eu vă spun ceea ce îmi doresc eu. Îmi doresc ca colegii care sunt alături de no să muncească pentru promovarea valorilor noastre într-o manieră responsabilă. Nu va fi uşor pentru toată lumea. Va fi greu şi este greu în opoziţie dacă nu crezi în ceea ce faci. Şi eu îi învit să creadă mai mult şi să implice şi sunt convins că vom reuşi să continuăm să fim un partid important în spaţiul public românesc.

În urmă cu două săptămâni, europarlamentarul Cristian Terheş a demisionat din PSD pentru a activa la Bruxelles în Grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni, din care face parte ECPM (Mişcarea Politică Creştină Europeana), partid politic european la care este afiliat PNŢCD. Terheş şi Carman Avram au ajuns eurodeputaţi cu sprijinul lui Dan Voiculescu (patronul Antenei 3), care a negociat cu Liviu Dragnea locuri eligibile pe lista PSD în schimbul susţinerii media