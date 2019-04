Mureşan: „Guvernul să depună urgent candidatura pentru găzduirea de către România a Autorităţii Europene a Muncii”. Ce şanse are statul român

„România are o nouă oportunitate de a găzdui în premieră o instituţie a Uniunii Europene. (...) Cer Guvernului României să pregătească de urgenţă o candidatură serioasă pe care să o depună în termenul stabilit. Ţara noastră porneşte cu cele mai mari şanse să găzduiască această nouă agenţie fiind unul dintre cele 5 state membre care nu găzduiesc nicio instituţie a Uniunii Europene, alături de Bulgaria, Croaţia, Cipru şi Slovacia. În plus, dintre toate aceste state, România are cea mai mare întindere şi o populaţie mai mare decât toate celelalte 4 state la un loc", afirmă Mureşan, într-un comunicat remis Adevărul. .

Mureşan cere Guvernului să depună un dosar "serios" pentru găzduirea acestei autorităţi europene. „Cu toate acestea, eşecul Guvernului PSD - ALDE de a câştiga găzduirea Agenţiei Europene a Medicamentului (AEM) în 2017 dovedeşte că aceste atuuri nu sunt suficiente atât timp cât te prezinţi cu o candidatură proastă. De aceea, cer Guvernului să nu repete greşelile de la candidatura pentru AEM şi să vină cu un dosar serios care să cuprindă, în primul rând, un sediu uşor accesibil pentru angajaţii străini care vor lucra la agenţie şi să ţină cont de toate criteriile de selecţie", spune europarlamentarul liberal.

Eurodeputatul precizează că noua agenţie ar urma să aibă, la început, 23 de angajaţi, obiectivul fiind ca în cinci ani să se ajungă la 144. Reprezentantul PPE prezintă criteriile pentru selectarea sediului acestei instituţii europene şi susţine că acestea ar putea fi îndeplinite „cu uşurinţă" de România.

„Criteriile pentru selectarea sediului sunt: echilibrul geografic, prioritate având statele ca România, care nu au încă un sediu; existenţa unui sediu de 5.000 - 7.000 de metri care să permită începerea cât mai rapidă a activităţii; acces uşor la acest sediu; existenţa facilităţilor de educaţie pentru copiii angajaţilor şi acces uşor la piaţa forţei de muncă şi la servicii de securitate socială şi de sănătate adecvate pentru familia angajaţilor. Aceste criterii pot fi îndeplinite cu uşurinţă de Bucureşti dacă Guvernul României şi Primăria Municipiului Bucureşti lucrează profesionist şi vin cu o candidatură bună, nu ca precedentul AEM, când, deşi au fost criterii similare cu cele de mai sus, sediul propus de Guvernul României nu îndeplinea în totalitate niciunul dintre aceste criterii", arată europarlamentarul PNL.

Potrivit lui Mureşan, de la 1 ianuarie, de când România deţine Preşedinţia rotativă a Consiliului UE, Guvernul nu a reuşit să includă nicio prioritate proprie pe agenda europeană. „Obţinerea unui acord privind găzduirea acestei agenţii pe teritoriul nostru poate fi un lucru bun care să rămână la finalul acestei Preşedinţii", conchide el.

