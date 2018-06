Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, dezbătută luni în Camera Deputaţilor

UPDATE: Lucian Şova: Stimaţi domni, atunci când vă lipsesc argumentele, ţipaţi mai tare. Această moţiune este mai degrabă o înşiruire de declaraţii personale. Încă din prima zi de mandat am înceract să identific toate piedicile care stăteau în calea dezvoltării infrastructurii. În cinci luni de mandat am elaborat un număr de 22 de ori mai mare de documente şi acte normative decât în media anilor precedenţi. Cum am reuşit acest lucru? Pentru că ştiu ce înseamnă administraţia şi ştiu ce important e ca un act să nu zacă în sertare. Fără aceste acte azi, nu am avea deloc şantiere în funcţiune. Astăzi în România, pe toate şantierele aflate în lucru, 13 şantiere de autostrăzi, 176 de km, nu mai există nicio barieră administrativă, toţi banii sunt la dispoziţia constructorilor. Acest lucru nu s-a întâmplat de mulţi ani în România, poate niciodată.

Acum se vede slăbiciunea companiilor străine. Nu vedem pe şantiere utilajele cu care au câştigat licitaţiile. Vedem utilaje de mâna a doua, nişte prestatori plătiţi în bătaie de joc. Vorbesc de Sebeş-Turda, vă invit să mergeţi să vedeţi acele două sectoare de autostradă, să staţi de vorbă cu antreprenorii.

Comparativ cu situaţia de anul trecut, astăzi, în toate companiile din subordinea minsiterului au loc procedurile care privesc achiziţiile. Referitor la fondurile europene, când v-am scris eram la Bruxelles, şi mi s-a părut normal să vă răspund că informaţiile sunt pe site. În perioada mandatului meu, au fost autorizate fonduri europene, absorbţie de aproximativ 500 de milioane de lei, pe locul 2, după ministerul agriculturii. Au fost semnate contracte de peste 570 de milioane de lei.

Am reuşit la Henri Coandă un lucru care nu s-a rezolvat în patru ani: pista doi. Astăzi în aeroport se zboară la capacitate pe ambele piste, o creştere a operativităţii cu 50%. Astăzi deficienţele aeroportului au fost remediate, se zvonea că sare asfaltul din piste. Să vorbim de TAROM: numărul pasagerilor a crescut cu 22%, rata de încărcare a avioanelor a cresctu cu peste 11 procente, compania are două noi avioane, iar cele două avioane care trebuiau casate, au fost vândute.

Eu nu o să tolerez nici ipocrizia nici amatorismul cu care trataţi ministerul Transporturilor. Vă minunaţi de ce se renunţă la discuţiile cu Banca Mondială. Ministerul Tranposturilor nu a avut niciun contract, niciun acord cu BM. A fost o discuţie exploratorie acum un an. Acest Guvern a decis ca cea mai rapidă variantă o reprezintă parteneriatul public-privat.

Toată lumea se plânge că licitaţiile stau pe loc, aşa că am modificat legea exproprierilor. Multe dintre blocaje şi dificultăţi se vor regla datorită guvernului PSD-ALDE.

Moţiunea dumneavoastră nu conţine argumente. Ministerul Transporturilor nu se ocupă numai de autostrăzi. Avem 51 de companii în subordine, niciunul dintre cei 51 de directori nu este liniştit pentru că în fiecare zi, îi scot din zona de confort. În prima jumătate a anului 2018, fondurile europene au fost mai mari decât cele planificate. S-a pus pe site documentaţia pentru lucrările noului terminal de pe aeroportul Henri Coandă. TAROM a deschis în ultimele patru luni 10 rute noi.

Ipocrizia şi superficialitatea iniţiatorului a fost văzută de multe ori. Un coleg de-al nostru a ales să ducă în derizoriu tot acest efort. Politicianul de tip „le ştiu eu pe toate dar nu am nicio meserie”, cum este iniţiatorul acestei moţiuni, nu a reuşit decât să îmi dea ocazia să vă spun câte am făcut în ultimele 5 luni de când sunt eu ministru.





Potrivit textului moţiunii simple împotriva ministrului Transporturilor, afirmaţia ministrului Lucian Şova, potrivit căreia „atunci când o să avem autostrăzi, o să avem salarii mari şi vor pleca multinaţionalele”, este una „incredibilă”, mandatul său fiind „un şir de declaraţii sfidătoare, de gafe, de nerealizări, blocaje şi decizii dezastruoase”.

„Dl. ministru Şova şi-a început mandatul cu declaraţii sfidătoare, în doi peri. Ne-a spus că vom circula pe autostrăzi «când vor fi gata». Invitat la o discuţie despre fondurile europene în Transporturi, nu s-a prezentat şi a invitat comisia parlamentară de specialitate să verifice «pe site-ul ministerului»”, se arată în textul iniţiativei.

Parlamentarii care cer un vot pentru demisia lui Lucian Şova au încheiat moţiunea precizând că ministrul transporturilor „este depăşit de funcţia pe care o ocupă”.

„Dar cum ar putea un ministru al Transporturilor să se ocupe profesionist de construcţia de autostrăzi dacă el gândeşte că doar prin subdezvoltarea cauzată de lipsa autostrăzilor vom reuşi să ţinem în ţară companiile şi multinaţionalele? [...] Vă invităm să votaţi această moţiune simplă. Alegătorii dumneavoastră din fiecare circumscripţie s-au săturat de dezastrul din infrastructură. Dl. Şova este depăşit de funcţia pe care o ocupă, o ştiţi prea bine. Suntem în ceasul al 12-lea pentru a salva fondurile europene. E nevoie de un om competent şi capabil la minister. Daţi un vot pentru a da o şansă României la infrastructură modernă!”, se încheie moţiunea simplă.