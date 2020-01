Moise Guran: Am avut cu Vâlcov o relaţie foarte bună până s-a dovedit că este penal

„Am avut cu Darius Vâlcov o relaţie foarte bună până s-a dovedit că este penal. M-a invitat la Ministerul de Finanţe, am stat de vorbă, am discutat despre reducerea TVA la alimente. Nu sunt convins că a ţinut cont de părerea mea. Am avut dezbateri cu toţi cei care m-au întrebat ceva”, a declarat Guran la Digi24, potrivit Epoch Times.