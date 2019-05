Alianţa 2020 USR PLUS, miting la Bucureşti cu Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European

Evenimentul va fi deschis de un concert, urmând ca la 19.30 să înceapă discursurile preşedinţilor celor două partide, Dan Barna şi Dacian Cioloş, şi ale candidaţilor la europarlamentare.

„Îi aşteptăm pe bucureşteni alături de noi pentru a ne bucura împreună de ultimele zile de campanie, urmând ca două zile mai târziu să ne vedem la vot“, a transmis preşedintele USR Dan Barna, co-preşedintele Alianţei 2020 USR PLUS.

„Mitingul de vineri e ultima şansă înainte de alegeri să le arătăm românilor că suntem mulţi cei care vrem o schimbare adevărată. Sunt milioane de oameni muncitori, cinstiţi, care îşi iubesc ţara, care nu vor să plece de aici, dar care s-au săturat de hoţia din politica românească. Haideţi să le arătăm că nu sunt singuri şi că România mai are o speranţă. Pe 24 mai ne strângem toţi cei care nu ne-am pierdut speranţa“, a transmis, la rândul său, preşedintele PLUS Dacian Cioloş, co-preşedintele Alianţei 2020 USR PLUS.

Alianţa 2020 USR PLUS a depus o listă completă de 43 de candidaţi la alegerile europarlamentare, care este deschisă de Dacian Cioloş, urmat de Cristian Ghinea (USR), Dragoş Pîslaru (PLUS), Clotilde Armand (USR), Dragoş Tudorache (PLUS), Nicolae Ştefanuţă (USR), Vlad Botoş (USR), Ramona Strugariu (PLUS), Vlad Gheorghe (USR) şi Alin Mituţa (PLUS).

Doi candidadaţi de pe listele Alianţei s-au restras, fiind vorba despre Oana Popescu şi Valeriu Nicolae.

