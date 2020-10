Mitică Dragomir se ţine de funcţia de consilier general al Capitalei. „Pe mine m-a ales poporul!” Petre Roman s-a retras

Surse din PSD au declarat pentru Adevărul că partidul încearcă să scape de Mitică Dragomir şi că încercă să-l convingă să renunţe la funcţie. Cu toate astea, Mitică Dragomir anunţă că nu vrea să renunţe la scaun.

„Voi fi consilier general. Am dat cazier, am competat tot ce trebuie, am făcut şedinţa... Eu nu renunţ. Eu sunt organ ales, pe mine m-a ales poporul”, a declarat, joi, pentru Mediafax, Dumitru Dragomir.

De cealaltă parte, Petre Roman a explicat pentru sursa citată că a renunţat la mandatul de consilier, motivând că nu poate să-şi ducă la capăt proiectele întrucât Gabriela Firea nu a ajuns primar.

„M-am retras în bună înţelegere cu Gabriela Firea, fiindcă proiectele pe care urma să le realizez erau împreună cu ea, ea nemaifiind aleasă, nemaiexistând majoritatea... (...) Eu m-am retras fiindcă grupul PSD voia să intre într-o logică de campanie, pe care eu nu pot să o susţin. Eu am intrat cu calitatea principială de independent. Deci nu mai avea sens să fac treaba asta”, a declarat Petre Roman, citat de Mediafax.

Scaunul lui Mitică Dragomir, o recunoştinţă mai veche

Prezenţa lui Dumitru Dragomir pe listele PSD pentru Primăria Generală a Capitalei a reprezintat recunoştinţa pentru un ajutor mai vechi, afirmă surse politice din PSD pentru „Adevărul”. Concret, anul trecut Dumitru Dragomir dezvăluia că Florentin Pandele, primarul oraşului Voluntari, i-a cerut ajutorul pentru a scăpa echipa sa, FC Voluntari, de la retrogradare.

„Când m-a rugat primarul de la Voluntari, echipa avea trei puncte. M-a chemat Pandele şi mi-a spus: ’nea Mitică, ajută-mă să nu retrogradez!’. Bani avem?, l-am întrebat. Nu! Atunci vin, stau trei luni, si apoi plec. Şi încerc să te scap”, explica Dumitru Dragomir anul trecut pentru Digi Sport.

„Am fugit la Hagi şi l-am rugat să mă ajute. Mi-a dat jucători extraordinari, pe Achim şi pe Ţîru, care venea după o accidentare. Apoi, l-am luat pe Moke, de la Rapid, pe care nimeni nu-l văzuse. Şi aşa am strâns vreo şase jucători. Am făcut o echipă bună şi i-am învins şi pe Steaua şi pe Dinamo. Şi i-am scăpat de la retrogradare, după care am plecat”, a mai adăugat Dragomir.