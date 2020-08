Miron Mitrea: PNL a vrut să piardă Bucureştiul. De ce?! Băsescu e un ticălos care ştie să facă politică

„Traian Băsescu are un partid care a scazut sub pragul electoral, nu e el presedinte, ci Eugen Tomac, pe care cred ca 90 la sută din populaţia României nu cred că-l cunoaşte. Un tip de bun simţ, dar care nu are scanteie politica, nu are, saracul, nu transmite. (...) Spre deosebire de Traian Băsescu, despre care un operator imi spunea că il iubeste camera, ştie să transmită. Cu Tomac in frunte, s-a dus PMP, va pierde alegerile locale, nu va câştiga mai nimic, la parlamentare 3%, s-a şters. Atunci Traian Băsescu vine cu ideea sa aiba Dreapta un candidat unic - Nicuşor Dan (...) PNL hotărăşte să-l sprijine pe Nicuşor Dan doar ca sa nu fie Gabriela Firea primar general al Capitalei. (...) Sa facem un scenariu - castiga Nicusor Dan si ajunge primar general. (...) Nu va face minuni, pentru ca el e tipul care critica, iar PNL n-are nici candidatul, primarul Bucureştiului şi nu prea poate să-l impiedice... Nu ii inteleg deloc. Încercarea disperata sa o dea jos pe Firea de la Bucureşti cu un alt candidat. Mai mult, dau si trei sectoare. Daca mergea PNL cu un candidat la Bucureşti şi şase candidati la sectoare, tot mai ciupea un primar, doi de sector. (...) Şi il dai afara si pe Basescu de la masa, ca fiind 6 sectoare, voia si el doua sectoare, il sprijinea pe Nicusor Dan si facem o hora si in toamna am si eu o sansa. Basescu e non grata. Basescu simtea ca va fi inlaturat si a inceput sa ameninte, sa santajeze: Daca nu ma luati pe mine cu PMP in alianta, eu am sa candidez. (...) Nu stiu daca va candida sau nu, dar cred ca, daca nu va candida, PMP e istorie şi toată moştenirea lui Băsescu va fi limitată la tăierea salariilor şi pensiilor. Daca va candida, risca sa ia un scor suficient de mare pe Bucuresti ca să se pună din nou in schemă. Dacă va castiga, PMP bate USR dacă Traian Băsescu câştigă... E un ticalos care stie sa faca politica, simte electoratul, populatia, e un ticalos simpatic si populatia il voteaza. (...) Dacă Băsescu intră în joc, jocul va fi intre Firea şi el”, a spus Miron Mitrea, la Realitatea Plus.





A urmat apoi o radiografie a celor propuşi pentru cele şase sectoare ale Capitalei.





„La Sectorul 1, nu o cunosc foarte bine pe Clotilde Armand (USR). Este europarlamentar. Ce nu mi-a placut, nu o simpatizez, nu o antipatizez: USR se comporta ca orice partid imbatranit in rele, are o gasca de câţiva oameni si care trebuie sa fie pe toate functiile. (...) Clotilde Armand e europarlamentar, ea e buna si de primar la Sectorul 1. Asta arată ca partidele noi nu scapa de vechile metehne.





La Sectorul 1, Daniel Tudorache (PSD) e greu de bătut, după părerea mea. A făcut treabă, e harnic, aleargă în teritoriu, e muncitor, are şi defecte ca orice om, dar e un om care se ocupă. vorbeşte mai putin, mai bolovanos, e mai natural.





La Sectoru 2 a intrat în joc Onţanu , care şi-a rezolvat problemele penale, îl va sprijini PSD: Nu cred că Onţanu se încurcă în cineva, la Primărie... Dan Cristian Popescu, pe care PNL l-a dat la o parte, nu inteleg de ce, pentru acest domn Radu Mihaiu (USR). Pentru că, cu Cristi Popescu la Sectorul 2, PNL risca să câştige alegerile.





La Sectoru 3 îl avem deja pe Negoiţă, care mi-e profund antipatic, dar care a fost un primar care a făcut o treabă seriosă, ca primar, e respectat. A intrat Bădulescu, un om serios, puternic. Cred că Adrian Moraru (PNL), tânăr, nu il stiu. Dacă iese pe locul trei cred că va fi un succes pentru el.





La Sectorul 4, e Simona Spătaru (PLUS), nu am auzit, sper să fiţi primar.





Cristian Băcanu (PNL), la sectorul 5, nu cred că intră între primii trei. Daniel Florea (PSD), actualul primar, profesor, se miscă destul de bine, a invatat sa lucreze bine cu presa, face parte din lupii tineri pe care i-a pus PSD pe masa. Daca vine peste el Cristian Popescu Piedone, e greu, politician de mare anvergura, nu l-as subestima.





La sectorul 6, Ciprian Ciucu, nu am auzit de el. Se bate cu Gabriel Mutu, despre care lumea crede că are mai putine sanse ca este mut, nu ii place sa vorbeasca mult. Eu stau in sectorul 6, nu prea sunt multe de reprosat dlui Mutu”, a explicat Miron Mitrea.





În concluzie, Miron Mitrea nu dă mari şanse liberalilor în Bucureşti: „Ca să pierzi Bucureştiul, să nu te baţi, mi se pare o greşeală strategică. Inteleg logica din spate: exista o convingere in staff-urile de campanie ca votul va fi eminamente politic si atunci daca punem la un loc PNL cu USR-PLUS vom castiga. PNL nu va castiga...”.





„PNL a vrut să piardă Bucureştiul. De ce?! Nu ştiu. Pierdut Bucureştiul, moţiune de cenzură, trântit Guvernul, intrat in parlamentare, 20 si ceva la suta, victorie mare... Daca nu castiga Bucurestiul, si sansele sunt mici...”, a mai adăugat Miron Mitrea, duminică seară, la „Culisele puterii”, de la Realitatea PLUS.