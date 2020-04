Miron Mitrea: E foarte important să se creeze fonduri. O România transformată într-un mare şantier poate aduce bunăstare românilor

„Mă aştept ca în perioada următoare Guvernul sa scoată câteva programe nationale. Este foarte important sa se creeze fonduri. Asa am făcut anterior şi noi. Am creat fonduri pe care le am pus la dispoziţia administraţiilor locale, au pus şi ele 10-15 %. Avem forţă de muncă rămasă fără ocupaţie din micile magazine, restaurate, hoteluri închise de epidemie, a venit de afara forţă de muncă, mai ales din construcţii. As transforma România într un santier” a explicat Miron Mitrea, într-o intervenţie la Realitatea Plus.

Constructia sistemului naţional de irigaţii, dezvoltarea unei reţele naţionale de alimentare cu gaze, reţelele de apa şi canal, construcţia si reparaţia de scoli sunt direcţiile de investiţii indicate de fostul ministru al Transporturilor şi lucrărilor publice. Mitrea susţine ca exista disponibilităţi bugetare şi mai ales statul are capacitatea de a se împrumuta, are cu ce garanta, poate lansa corona bonduri româneşti pentru asemenea investiţii.

„Putem fi mai deştepţi. Avem o grămadă de patrimoniu la nivel de judeţe, la nivel de societăţi naţionale de stat, patrimoniu care sta şi nu produce nimic. Niciun guvern nu a luat aceste patrimoniu, clădiri, terenuri, spatii, sa le pună într un fond de garantare. Tara asta are o problema bună: are de construit. Hai sa o construim! Avem cel puţin 2 proiecte naţionale majore părăsite de pe vremea lui Ceausescu: canalul Siret-Baragan, canal de irigaţii care zace făcut în proporţie de 60%, or mai fi vreo 1,5 mld de euro ca să fie terminat, şi mai avem canalul Bucureşti – Dunăre, care este şi linie de transport, dar este important şi pentru irigaţii” a arătat invitatul permanent al emisiunii Culisele Puterii, de la Realitatea Plus.

De asemenea, fostul ministru social democrat susţine ca statul trebuie sa creeze oportunităţi de finanţare cu dobânda zero pentru investiţii în agricultura şi industria alimentara pentru a scăpa de dependenta de importuri.