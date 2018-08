Miron Cozma, angajat fictiv la o companie publică de apă pentru că nu se descurcă cu pensia de "doar" 4100 lei

Miron Cozma, liderul minerilor din 1990, a fost angajat în 2017 de primarul oraşului Voluntari, Florentin Pandele, la Euro Apavol, o companie publică care se ocupă de alimentare cu apă şi canalizare în localităţile Voluntari, Ştefăneştii de Jos, 1 Decembrie, Copăceni, Berceni (din judeţul Ilfov), Sineşti (din judeţul Ialomiţa), Bulbucata, Buturugeni, Toporu (din judeţul Giurgiu). Potrivit unei investigaţii realizate de jurnaliştii Libertatea, Miron Cozma ar fi, însă, angajat fictiv, nefiind prezent la muncă nici măcar o zi.

Potrivit aceleiaşi surse, fostul lideri al minerilor a primit pe lângă salariu inclusiv primele de vacanţe şi de sărbători, surse din Primăria Voluntari declarând însă că nu a fost văzut la serviciu nici măcar o zi.

„Deoarece din pensia de 4.100 de lei, Fiscul îmi reţine 285 de euro pe lună în urma sentinţei judecătoreşti legate de Mineriadă, i-am cerut lui Pandele, în calitate de cetăţean, să discute cazul meu social în Consiliul Local. Am cerut să găsească o soluţie pentru mine. Sunt încadrat ca subinginer electromecanic. Ştiţi ce salariu am?! Primesc 1.200 de lei la leafă! Credeţi că am un salariu mare? Cum să mă vadă dacă eu mă ocup de trei comune din Giurgiu. Periodic, merg în inspecţie tehnică în aceste comune”, a explicat Cozma, potrivit Libertatea.

În 2016, preşedintele Consiliului de Administraţie al companiei Euro Apavol a fost, conform documentelor, Speranţa Cliseru, actualul prefect al Bucureştiului şi o persoană apropiată Gabrielei Firea şi lui Florentin Pandele.

Contactat de „Adevărul” pentru a explica informaţiile apărute în presă şi activitatea sa în cadrul companiei Euro Apavol, Miron Cozma nu a putut răspunde, având telefonul închis.