Mircea Diaconu a pus gând rău Palatului Cotroceni: Nu intru nicio oră în el dacă ajung preşedinte

Mircea Diaconu s-a aflat, marţi, la Timişoara, unde s-a întâlnit cu cetăţenii din centrul oraşului. Într-o scurtă discuţie cu jurnaliştii, Diaconu a spus că va solicita un alt sediu pentru preşedintele României, în cazul în care el va câştiga competiţia electorală.„Nu mă duc la Cotroceni, nu ştiu unde mă duc, nu intru nicio oră în Cotroceni. Mandatul e al Cotrocenilor? Nu, e al naţiunii. Uitaţi ce fac, fac o hârtie, către Guvernul României, care va fi el la vremea aceea, nu ştiu, cerând să mi se găsească sau să căutăm un sediu pentru preşedinţie. Pentru că Palatul Cotroceni este un palat regal cu o destinaţie exactă, dată prin testament regal şi care nu este în niciun caz cel mai potrivit pentru preşedinţie. Un palat regal nu poate fi loc pentru preşedinte”, a declarat Diaconu.Candidatul susţinut de Pro România şi ALDE a mai spus că starea psihică a românilor ”este la pământ” şi că oamenii trebuie să zâmbească, iar aceasta este una dintre grijile şefului statului.„Starea nostră psihică, ca naţie, e la pământ. Şi trebuie ridicată imunitatea. Îmi paree rău, dar de multă vreme, de vreo 10-15 ani de zile zilnic ne spune cineva că suntem hoţi, că suntem răi, că suntem urâţi. Şi am impresia că mulţi dintre noi cred. Eu nu cred asta. Vreua să ieşim din depresia asta. Până la urmă, zâmbetul omului de pe stradă este competenţa sau incompetenţa preşedintelui. Preşedintele ar trebui să aibă grijă de acest gen de lucruri. Poate e poetic ce vă spun, darcineva m-a întrebat cum sper să fie în România după cinci ani de mandat. Şi am zis, dacă după cinci ani de mandat al meu, asta însemnând că se va întâmpla lucrul acesta, dacă oamenii pe stradă o să zâmbească în loc să fie prăbuşiţi, vor zâmbi, eu o să fiu fericit. Pentru că un zâmbet însemană o formă de sănătate a tuturor. Fericirea este un lucru diferit de la omla om. Problema una singură este, să îi laşi spaţiu şi să îi favorizezi fericirea”, a spus Diaconu.Diaconu a fost întrebat ce părere are despre ridicarea imunităţii în cazul politicienilor, iar în răspunsul său a făcut referire la Liviu Dragnea.„A ridica imunitatea în subiectul politician înseamnă să o măreşti. Sau nu înţeleg eu bine? Să o ridici în sensul de a o lăsa în jos, aşa vreţi să spuneţi? Aici e de discutat. Eu nu iau apărarea nimănui. Domnul preşedinte Iohannis, când a venit preşedinte parcă aşa a spus, că va ridica imunitatea. Vi se pare că a făcut lucru acesta? El poate să facă o renunţeare publică, măcar simbolică. Vedeţi câtă ipocrizie? Am şi eu o întrebare: Liviu Dragnea, cunoscutul Liviu Dragnea şi hulitul Liviu Dragnea. Era parlamentar şi preşedintele Camerei Deputaţilor. A ajuns în puşcărie, Vi se pare că a avut imunitate? Nu a oprit nimeni pe nimeni să îl ancheteze, să îl judece şi să îl bage în puşcărie. Unde e imunitatea? Unde e imunitatea mult clamată? E o ipocrizie crasă aici”, a spus Diaconu.Mircea Diaconu a mai precizat că în Europa desfiinţarea mandatului unui ales înseamnă distrugerea votului cetăţenilor, iar acest lucru ar trebui preluat şi de România.„În clipa în care cineva persoană fizică primeşte un mandat prin alegeri , în Europa nu desfinţezi mandatul pentru că distrugi un vot al cetăţenilor. La noi e un festival de distrus voturi, de sus până jos. În clipa în care mandatul funcţionează şi tu ai un fel de forţă primită de le cetăţeni. Şi atunci dacă îi trece unuia prin cap că tu ai fi făcut ceva lucru rău şi te arestează, atacă implicit voturile cetăţenilor”, a declarta Diaconu