Mircea Diaconu îşi anunţă azi „intenţia“ de a candida la preşedinţie. Surse: Ar putea fi susţinut de ProRomânia. Candidatura lui Tăriceanu, în pericol

”Nu voi anunţa candidatura, ci intenţia de a candida. Mai sunt nişte paşi, nişte eforturi. Potrivit legislaţiei, e greu să parcurgi aceşti paşi până la capăt ca indepedent. Azi o să anunţ o intenţie, pe parcurs se poate transforma în candidatură, în caz că apare un sprijin”, a declarat Diaconu pentru G4Media.ro.

”Nu am avut discuţii cu Pro România şi ALDe pentru susţinere. Vreau să cer susţinere de peste tot””, a mai spus Diaconu pentru G4Media.ro

Pentru a candida ca independent, Diaconu are potrivit legii nevoie de 200.000 de semnături, la fel ca în cazul candidatului partidelor. Independenţii nu au dreptul la observatori în secţiile de vot.

”În 2014, când am candidat ca independent la europarlamentare, am am avut 380 de mii de voturi valide şi 120 de mii anulate“, a declarat Diaconu pentru G4Media. Cineva mă ajuta la anulare, acolo prin secţii”, a mai spus fostul europarlamentar.

