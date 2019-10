Ministrul propus la Dezvoltare, după ce primarul Focşaniului l-a acuzat că nu a plătit impozit pentru locuinţa de 910 metri pătraţi: Am greşit, voi plăti tot

El solicită ca şi ”baronul PSD Marian Oprişan” să îşi treacă bunurile în declaraţia de avere şi să plătească dările pentru domeniul de mai multe hectare din apropierea oraşului.

Primarul oraşului Focşani Cristi Misăilă a spus că Ştefan figurează în documentele primăriei cu o casă veche de 76 de metri pătraţi, care a fost demolată, sustrăgându-se de la plata taxelor pentru locuinţa pe care de fapt o deţine. Primarul Focşaniului a adăugat la Antena 3 că Ştefan Ion a cerut în anul 2000 o autorizaţie de construire în care apare o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 526 de mp. Potrivit edilului, pentru că nu a fost declarată ca fiind finalizată, deputatul a plătit în continuare impozitul aferent case care nu mai există, care avea 76 mp.

"Se încasează un impozit de aproximativ 100 de lei pe an. Din calculele noastre, ar fi trebuit să se încaseze aproximativ 1.500 de lei anual", a declarat primarul Cristi Misăilă.

În replică, Ion Ştefan a scris pe Facebook: ”Legea este lege pentru toată lumea! Am greşit, îmi recunosc greşeala şi voi remedia situaţia, voi plăti tot ceea ce este de plătit la Primăria Focşani pentru casa în care locuiesc. Am acţionat cu bună credinţă, an de an am achitat sumele care mi-au fost transmise de Primărie. Nu sunt dintre cei care să apeleze la artificii birocratice pentru a scăpa basma curată”.

El precizează că a început construcţia casei în anii 2000, dar nu a mai realizat recepţia lucrărilor, lucru pe care îl va face cu celeritate.

”Este o situaţie despre care acum am aflat şi voi întreprinde toate demersurile pentru a o remedia. Sunt un bun contribuabil la bugetul statului, în calitate de antreprenor am plătit taxe şi impozite care însumează, numai pe ultimii cinci ani, 97.146.293 lei! Pe lângă acestea voi achita şi sumele care vor rezulta din calculul retroactiv al impozitului pe locuinţă, chiar dacă nimeni din primărie nu a constatat în cei 19 ani care s-au scurs până acum această neregulă”, subliniază Ion Ştefan.

El îi cere însă şi baronului PSD Marian Oprişan ”mama mea sunt eu” să îşi scoată la iveală bunurile şi să le treacă în declaraţia de avere pentru a-şi plăti dările pentru domeniul întins pe multe hectare în care locuieşte în apropiere de Focşani.