Ministrul Finanţelor justifică împrumutul de 87 de miliarde de lei. România se va împrumuta, în 2020, mai mult decât în timpul crizei economice.

„Ne împrumutăm în fiecare zi mai ieftin decât ne împrumutam cu o zi mai devreme. La începutul anului, am anunţat necesarul de finanţare pentru 2020, 87 de miliarde de lei.





Acest necesar vine din două surse mari: deficitul bugetar, care înseamnă 3,6% din PIB, plus ce vine din urmă. Să plătim datoriile contractate în urmă. Asta este jumătate, peste 40 de miliarde. Datorii ajunse la scadenţă, refinanţări de datorii şi dobânzi”, a declarat ministrul Finanţelor Publice, la Digi24.





„Mai departe, în fiecare luni şi joi avem licitaţii. (...) Deci ştim cât avem de împrumutat şi, în funcţie de condiţiile pieţei, împrumutăm mai puţin sau mai mult. Şi acum aţi văzut că dobânzile sunt în scădere, aţi văzut că există un interes fantastic pentru România, astăzi printre investitorii internaţionali”, a explicat acesta.





„La Viena, există foarte mare interes pentru România, la fiecare panel la care am participat era plin de investitori. La ultimul panel, cred că erau în sală investitori care administrau peste un trilion de euro. Asta se vede şi în dobânzi: ne împrumutăm din ce în ce mai ieftin. Este un guvern care ar trebui să fie de tranziţie, este un guvern care vine după o guvernare îngrozitare, cu un deficit pe anul acesta mai mic, dar care anul trecut a depăşit 4% şi, totuşi, avem această încredere a investitorilor”, a completat Florin Cîţu.





„Doar dacă nu am vrea să plătim pensii şi salarii am spune că nu ne mai împrumutăm. Ne împrumutăm pentru a acoperi deficitul bugetar care a trecut prin Parlament, a fost asumată legea bugetului în parlament, deci e transparent. Plus ceea ce ne-a lăsat PSD-ul în ultimii ani de zile. Astea sunt lucrurile pe care le finanţăm. Nu este niciun secret aici.”





„Vă mai dau câteva informaţii, ca să ştiţi: lunar plătim peste 10 miliarde în pensii şi ajutoare sociale, asistenţă socială, acest capitol are în jur de 11 miliarde, salariile sunt în jur de 9 miliarde lunar, medicamente bunuri şi servicii sunt cam 4 miliarde, un miliard subvenţia pentru agricultură pe care o recuperăm mai târziu. Astea sunt câteva dintre capitolele mari pe care le plătim lunar. Veniturile la buget nu vin lunar. Ştiţi foarte bine că grosul vine în martie, în iunie şi aşa mai departe. Ceea ce vedeţi dumneavoastră e ceva normal pentru orice ţară din lume, administrarea datoriei publice este un lucru foarte important care trebuie făcut de profesionişti”, a detaliat Florin Cîţu.





„Uitaţi-vă la cum a evoluat deficitul bugetar, la 10 luni în 2016 era un miliard de lei. În 2017, la 10 luni 10 miliarde de lei, în 2018 era 20 de miliarde de lei, iar când am preluat eu mandatul era le peste 28 de miliarde de lei. S-a acumulat, au fost foarte multe datorii şi am ajuns aici. Vedem aici această iresponsabilitate a guvernelor din trecut, care s-au împrumutat şi au tăiat banii de la investiţii”, a conchis Ministrul Finanţelor Publice.