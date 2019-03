Ministrul de Externe ungar: Dragnea vrea ca trenul de mare viteză Budapeste-Cluj să ajungă şi la Bucureşti

Aflat joi la Târgu Mureş într-o conferinţă de presă comună cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, ministrul de Externe al Ungariei, Szijjarto Peter a explicat că trenul de mare viteză ar aduce un avantaj competitiv în Europa Centrală, şi că România este „unul dintre cei mai importanţi parteneri economici” a Budapestei.

„În ceea ce priveşte trenul de mare viteză, cred că este un dezavantaj competitiv al Europei Centrale. Uitaţi-vă cât timp facem între Bucureşti şi Budapesta cu trenul. România este unul dintre cei mai importanţi parteneri economici ai Ungariei, relaţiile dintre oameni sunt strânse, este foarte motivant să avem această linie ferată”, a precizat ministrul ungar, citat de Hotnews.

Acesta din urmă a mai menţionat că într-o discuţie cu Liviu Dragnea, liderul PSD şi-a manifestat interesul ca ruta de la Budapesta să ajungă până la Bucureşti, adăugând că Ungaria a alocat deja 3 milioane de euro în vederea realizării studiului de fezabilitate.

„Planul iniţial a fost Budapesta – Cluj, dar când am vorbit cu domnul preşedinte Dragnea a spus că ar dori Budapesta – Cluj - Bucureşti. Eu am spus că este o solicitare legitimă şi de ce nu, e cu atât mai bine. Acasă am alocat un miliard de forinţi, circa 3 milioane de euro, pentru realizarea studiului de fezabilitate şi vom face anunţul de achiziţie publică. Eu cred că realizarea studiului de fezabilitate va dura cam un an şi jumătate. O veste bună este că şi Guvernul României a decis să înceapă dezbaterile pe acest subiect. Noi dorim o dezbatere şi un dialog continuu să vedem linia de graniţă şi toţi parametri tehnici. Eu consider că şi asta ar putea fi o poveste de succes”, a mai spus Szijjarto.

