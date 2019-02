Ministrul Ceretării, romantic la Bruxelles: Am ales să vorbesc în limba franceză, limba iubirii

”Nu am ales întâmplător limba franceză pentru declaraţii, pentru că vreau să va transmit două mesaje. Limba franceză este, aşa cum toată lumea ştie, limba iubirii şi nucleul preşedinţiei noastre este coeziunea. Deci, am ales să vorbesc în franceză pentru că vreau să subliniez faptul că preşedinţia română va trebui să fie foarte concentrată pe problemele de unitate ale Uniunii Europene, probleme de comunicare, de coeziune, pentru acesta este mijlocul de a avansa cât mai repede cel mai important program de cercetare Horizont in Europe”, a spus Nicolae Hurduc, într-o declaraţie de presă la începutul reuniunii de la Bruxelles.

Ieri, COMPET a fost prezidat de un alt ministru român: Niculae Bădălău (Economie). Subiectul principal al agendei a fost inteligenţa artificală. ”Prin concluziile sale, Consiliul subliniază importanţa capitală pe care o are promovarea dezvoltării şi a utilizării inteligenţei artificiale în Europa prin sporirea investiţiilor, prin consolidarea excelenţei în domeniul tehnologiilor şi aplicaţiilor de inteligenţă artificială, precum şi printr-o colaborare mai strânsă între industrie şi mediul academic la nivel de cercetare şi inovare în acest domeniu”, se arată în concluziile reuniunii.

