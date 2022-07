Ministrul Afacerilor Externe a numit un nou director general al Institutului Diplomatic Român. Cum arată CV-ul Lilianei Popescu-Bîrlan

Popescu-Bîrlan este profesor universitar în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative - SNSPA, unde predă, printre altele, Politică Externă şi Diplomaţie, Teoria Relaţiilor şi Organizaţiilor Internaţionale, Rusia şi vecinătatea estică a UE şi Mindful Research in Political Sciences, potrivit MAE.

Popescu-Bîrlan este absolventă a Facultăţii de Istorie-Filosofie din cadrul Universităţii din Bucureşti. În perioada 1991-1996, şi-a continuat studiile în cadrul Universităţii din Manchester, obţinând titlul de doctor (1996) cu teza Individual Freedom and Political Manipulation. În perioada 1998 – 1999, Popescu-Bîrlan şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ocupând funcţiile de consilier al ministrului afacerilor externe şi director al Direcţiei de Planificare Politică.

Totodată, Popescu-Bîrlan este autoarea a numeroase publicaţii, printre care şi cărţile Individual Freedom and Political Manipulation (2003) şi Construcţia Uniunii Europene (2009). Este co-fondatoare şi editor-şef al revistei academice româneşti bianuale în limba engleză The Romanian Journal of Society and Politics.

Potrivit MAE, în perioada următoare, obiectivele principale ale noului Director general al IDR vor viza îmbunătăţirea programelor de formare şi educare continuă în domeniul politicii externe şi al relaţiilor internaţionale, aprofundarea dimensiunii de cercetare şi expertiză pe zone geografice şi pe problematici funcţionale, precum şi consolidarea integrării IDR în cadrul reţelei internaţionale de institute diplomatice.

Conform Hotărârii de Guvern nr. 880 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Institutului Diplomatic Român, Directorul general al IDR este numit prin ordin al ministrului afacerilor externe.