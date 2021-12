Criteriile după care se vor acorda vize pentru românii care doresc să meargă în SUA

În cadrul discuţiilor despre chestiunea aderării României la programul Visa Waiver, purtate cu secretarul de Stat Blinken şi cu secretarul Mayorkas, ministrul român de externe, Bogdan Aurescu a abordat ptroblema implementării ultimului criteriu care mai trebuie să mai fie realizat de România şi anume ajungerea la o rată de refuz de sub 3% din totalul cererilor de viză.

Sprijin din partea SUA

„Acest criteriu reprezintă un efort de conştientizare pentru că până la urmă nu există pârghii pe care guvernul român sau guvernul american să le poată utiliza pentru reducerea ratei de refuz. De aceea am adresat rugămintea secretarului Mayorkas şi el a fost de acord să primim un set consistent de informaţii clare cu privire la motivele pentru care anumite cereri sunt refuzate, de ce o anumită cerere nu primeşte un aviz pozitiv. Am primit deja un set de criterii dar aştept şi informaţii cu privire la ponderea pe care fiecare criteriu o are în ansamblul acestor refuzuri,” explica Bogdan Aurescu.

De regulă nu există o informare cu privire la refuzul vizei. Tocmai de aceea este nevoie de a face această campanie de conştientizare şi atunci când cetăţenii vor să aplice pentru o astfel de viză să se uite dacă pe lista aceea se regăseşte cumva o situaţie în care persoana în cauză se află şi poate să împiedice obţinerea unei vize. De exemplu: unul dintre motive este că persoana în cauză are în cazier anumite infracţiuni. şi atunci ofiţerul de vize de la consulatul american nu va aproba cererea de viză respectivă. Sau dacă persoana în cauză declară venituri false, adică peste cele pe care le are în mod real şi care sunt verificabile. Sau îşi declară un domiciliu pe care nu-l are, sau mă rog, face alte afirmaţii care sunt verificabile şi care se dovedesc a nu fi conforme cu realitatea.

Dacă există suspiciunea că persoana foloseşte o viză turistică, sau are intenţia de a folosi o viză turistică nu doar pentru a vizita ci pentru a se stabili în SUA, într-un mod ilegal, atunci cu siguranţă, cererea va fi refuzată.

„Este păcat ca românii care nu îndeplinesc aceste criterii să aplice, să mai plătească şi taxele care nu sunt chiar la îndemâna oricui zilnic, şi eventual chiar să şi repete cererile astea, în speranţa că într-o zi vor avea noroc. Acest lucru trebuie evitat, pentru că dacă reuşim să evităm o astfel de ipoteză numărul de cereri de viză refuzate va scădea. Vom avea un ghid oficial? Vom vedea. Nu pot să spun acum cum va arăta această campanie de conştientizare pentru că încă aşteptăm aceste informaţii. Dar există un dialog pe care l-am lansat prin aceste întâlniri, mai ales întâlnirea cu Secretarul Mayorkas a fost una foarte bună, am stabilit un contact care să fie cât mai strâns, de altfel noi avem deja un grup de lucru pe care l-am creat începând din octombrie când am avut o discuţie pe acest subiect cu fostul Secretar de Stat american. Sper să avansăm în realizarea acestei campanii comune de conştientizare şi sper că ea va avea rezultate, şi vom miza şi pe sprijinul mass media în acest sens,” declara ministrul român de externe.