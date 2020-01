Mihai Goţiu, despre ideologia adoptată de USR: Dane, îţi vei prezenta demisia pentru că ne-ai făcut să pierdem vremea?

Goţiu este de părere că unul dintre motivele pentru care USR a ajuns la un scor mic în sondaje este că partidul se ocupă cu „referate şi documente doctrinare”, în loc să lanseze în dezbatere publică programul de guvernare.



„D-le preşedinte al USR, Dan Barna, dragă coleg Dan, Ne bat alegerile locale şi anticipatele la uşă, cei care ne-au acordat încrederea aşteaptă de la noi să lansăm în dezbatere publică programul de guvernare, iar tu şi apropiaţii tăi din USR aveţi vreme de pierdut cu referate şi documente doctrinare, redactate (cel mult) la nivelul unui seminar din primul an de facultate? Ţara asta are nevoie de politici de guvernare, locale şi naţionale, nu de cartoane şi etichete. Se miră unii colegi că am ajuns pe la 11-12% în sondajele de opinie. Păi cum să nu ajungem la un asemenea scor când ne ocupăm de aşa ceva?”, scrie Mihai Goţiu pe Facebook.



Senatorul USR mai e de părere că etichetarea USR ca fiind un partid de centru-dreapta reprezintă o trădare faţă de protestatarii care îşi doreau o mişcare „anti-sistem”.



„Altfel, anti-sistem sunt oamenii care au ieşit în stradă, în mod constant, după 2012, când cu protestele pentru sănătate, 2013, pentru Roşia Montană, 2014, pentru dreptul la vot al cetăţenilor din Diaspora, 2015, după Colectiv, 2015 şi 2019, pentru păduri, după 2017, pentru Justiţie. Îi reprezentăm cu adevărat pe aceşti cetăţeni, pentru a pretinde cu adevărat că suntem «anti-sistem»?”, a mai precizat acesta.



De asemenea, Mihai Goţiu l-a provocat pe Barna şi susţinătorii acestuia să-şi dea demisia în cazul în care nu se formeaă o majoritate în partid care să susţină documentul echipei Barna şi întreabă, retoric, ce se va întâmpla cu cei care nu vor vota pentru.



„Dane, te întreb pe tine şi pe colegii care susţin asta: dacă mai mult de 50% dintre membrii USR nu-şi asumă documentul acesta (nota bene, avem deja o Cartă a Valorilor USR adoptată), îţi vei prezenta demisia pentru că ne-ai făcut să pierdem vremea? Sau dacă 50%+1 ori poate 60% şi-l asumă, ce faceţi cu restul membrilor USR, fie că sunt 49,99%, fie «doar» 40% ori 30%? Îi/ne daţi afară pentru că «nu corespund/corespundem ideologic»? De-asta v-aţi «intrat în mână» cu exluderile şi suspedările de la sfârşitul anului trecut?”, a mai afirmat senatorul.

O poziţie asemănătoare a avut şi senatorul USR Florina Presadă, care e de părere că documentul echipei Barna „nu vine cu nimic nou”, că ideile au fost dezbătute şi asumate deja intern.