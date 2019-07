Mihai Fifor, propus interimar la ministerul de Interne în locul lui Moga

Ministrul de Interne Nicolae Moga a anunţat astăzi că îşi dă demisia, subliniind că a luat această decizie în urma unei discuşţii cu premierul Viorica Dăncilă. Acesta a adăugat că se retrage din funcţie pentru a salva prestigiul ministerului.

„În urma unei discuţii pe care am avut-o cu premierul am decis să mă retrag din funcţia de ministru de Interne. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii oneşti şi profesionişti din minister. Îi mulţumesc doamne premier pentru încredere şi trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile pe viitor”, a afirmat Nicolae Moga.

Nicolae Moga este ministrul de Interne cu cel mai scurt mandat din istorie: 6 zile. Anterior , mandatul cel mai scurt a fost cel al lui Liviu Dragnea , aproape 20 de zile în 2009.

Fifor, acuzat de achiziţia unui sistem problematic în Armată

Publicaţia G4Media.ro a dezvăluit că, într-o scrisoare adresată în 6 iunie 2018 fostului ministru al Apărării, Mihai Fifor, oficialii Circinus susţin că sistemul de comandă şi control utilizat în prezent de Armată, cunoscut sub numele de BC2A, este o ”soluţie falimentară” şi că pune în pericol viaţa militarilor. ”Aşa cum numeroase departamente din cadrul ministerului apărării au documentat şi numeroşi parteneri ai Satelor Unite/ NATO au confirmat, actualul sistem utilizat de România, BC2A, a picat cu ocazia în timpul mai multo r exerciţii militare Saber Strike din Polonia”, se arată în scrisoarea semnată de unul dintre directorii Circinus, Alan B. Stone şi transmisă acum un an ministrului apărării, dar şi Ambasadorului SUA la Bucureşti, Hans Klemm.

