Mesaj pentru Dragnea. Timmermans cere Guvernului să nu adopte ordonanţe de urgenţă. „Să nu creeze impunitate pentru funcţionari şi demnitari“ VIDEO

„ Dacă sunt bine informat, atunci s-ar putea lua o decizie în următoarea perioadă (n.r. - în ceea ce priveşte adoptarea unei OUG privind legislaţia penală). România trebuie să meargă înainte, nu înapoi. În caz contrar, Comisia va reacţiona imediat, în termen de zile. Dacă e motiv pentru a reacţiona imediat, reacţionăm în termen de zile“, a declarat Frans Timmermans, referitor la posibila adoptare a unei OUG de către Guvernul Dăncilă privind legislaţia penală.

„Independenţa justiţiei este fundamentală pentru Uniunea Europeană În ce priveşte statul de drept din România, am pus la curent Colegiul Comisarilor. România trebuie să pună din nou procesul de reformă în mişcare. Am avertizat împotriva oricărei acţiuni a guvernului care ar garanta imunitate demnitarilor de rang înalt“, a mai afirmat prim-viceprşedintele Comisiei Europene.

„Am avut mai multe discuţii cu premierul, avem discuţii la nivel de experţi. Avem nevoie de rezultate imediate. Am fost clar: discuţiile de dragul discuţiilor nu sunt suficiente. Am discutat despre proiectele de OUG şi secţia specială pentru magistraţi. Din păcate, nu am putut constata că România e pe cursul firesc. Comisia Europeană va trebui să acţioneze cu mijloacele pe care le are la îndemână“, a mai spus Timmermans.

Timmermans aşteaptă OUG-urile pentru a reacţiona

Întrebat de ce Comisia nu reacţionează, Timmermans a subliniat că Guvernul român nu a luat nicio decizie. „Nu putem să luăm măsuri pentru nişte OUG care nu au fost date. CE a făcut tot ce a putut alături de toate serviciile noastre pentru a convinge autorităţile române să nu meargă în această direcţie. Le-am dat toate indiciile necesare pentru a evita o astfel de situaţie. Dacă din motive care ţin de politica internă vor persista, atunci Comisia va acţiona imediat”, a mai declarat Timmermans.

