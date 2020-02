Memoriile lui Decebal Traian Remeş: Băsescu mi-a spus, printre dinţi: «Tizule, să nu mă calci pe bătături!». Băsescu voia să facă cu PNL ce făcuse cu PNŢCD

Jurnalist: Când eraţi ministrul Agriculturii şi secretar general adjunct la PNL n-aţi avut conflicte la fel de puternice ( cu Traian Băsescu)?

Decebal Traian Remeş: La Cotroceni, am fost primul nou guvern întreg la care nu s-a servit şampanie. Mi-au atras alţii atenţia, apoi m-am uitat şi eu la imagini. Singurul căruia îi zâmbeşte Băsescu, din tot acel guvern, sunt eu. Mi-a spus, printre dinţi: „Tizule, să nu mă calci pe bătături!”. Băsescu voia să facă cu PNL ce făcuse cu PNŢCD. Tăriceanu m-a luat la toate întâlnirile de contre cu Băsescu – cele mai importante, în grupuri mici, desfăşurate la Cotroceni sau în diverse vile. Mai veneau, de regulă, la asemenea întâlniri, prin rotaţie, Haşotti, Fluture, Meleşcanu, Radu Stroe, foarte rar Crin Antonescu, Dan Motreanu, Bogdan Olteanu. Repet: nu toţi aceştia deodată, doar eu am participat la toate întâlnirile cu scântei. Fiindcă mă ştiam cu Băsescu, eram din aceeaşi generaţie şi puteam vorbi lejer cu ditamai preşedintele, în comparaţie cu cei mai tineri, care aveau o anume jenă – în presă mai aruncau câte o declaraţie, dar le pierea vocea la întâlnirile faţă în faţă. Meleşcanu a fost întotdeauna un diplomat – curvă, în sensul că vorbeşte în dodii, nu spune lucrurilor pe nume, Fluture era deja în tabăra lui Băsescu, Haşotti era rău la voce cu Băsescu, avusese cu el contre la Constanţa, de unde erau amândoi, era parlamentar vechi, dar n-avea suficientă apăsare pe verb. Băsescu îi trântea câte o gogomănie şi-l trimitea la cioburi.

Cum adică?

Îi spunea chiar aşa: „Du-te, mă, la cioburi!”. Haşotti e arheolog de profesie şi aşa rezuma Băsescu cercetările arheologice – „joacă cu cioburi”. Radu Stroe îi fusese subaltern de două ori lui Băsescu: şi pe vapor şi la Ministerul Transporturilor. Băsescu efectiv îl cocoşa. Fiindcă eram singurul care îi ţinea piept, când ne contram mai rău Băsescu mă ameninţa: „Te voi f…, Traiane!”.

Chiar aşa vă vorbea?

N-a folosit niciodată alt verb. „Te voi f…, Traiane!” sau „Te voi f…, Tizule!”. Rar de tot mi-a spus Remeş, Decebal niciodată. Vorbesc de situaţiile în care mi se adresa direct.

Şi care era tonul său, când făcea aceste ameninţări? Era glumeţ sau vorbea chiar serios?

Toate ameninţările lui, în grupuri din acestea, sunt însoţite de un rânjet. Acest rânjet poate ascunde multe… Să vă spun şi ceva mai amuzant legat de „simpatia” pe care mi-o purta Băsescu. După ce-am aflat, de la persoane bine informate, că sunt pus sub urmărire, am sunat-o pe nevastă-mea. Am dat-o pe glume şi măscări, am zis că-i curvă madam Udrea şi-aşa mai departe. I-am reproşat nevestei, tot aşa, în glumă: „Băsescu nu te iartă din când te-a călcat pe picior, în 1999, de ziua de naştere a lui Radu Vasile”. Ne-a invitat premierul de atunci la o petrecere pe următorii: ambasadorul american Rosapepe cu nevastă-sa, care atunci era întâmplător în ţară, eu cu nevasta, Athanasiu, de la Ministerul Muncii, cu nevasta, Băsescu cu nevasta, Berceanu cu nevasta. Niciun ţărănist şi niciun neam! S-a mâncat, s-a băut, s-a cântat, s-a dansat. Băsescu e mare dansator. Nu se îmbată uşor, poate bea mult de tot. Are momente de om hazos. E întotdeauna pe muchie, când sunt femei de faţă: ele se pot ofensa de modul slobod în care vorbeşte, dar nici nu e excesiv de porcos până nu-l pocneşte de tot băutura. Şi-a dansat-o pe nevastă-mea. Eu nu dansez, că-s afon. El, vă spun, are agilitate, se mişcă bine. Nevasta e mai înaltă, el îi venea până prin dreptul gurii cu floaca aia de păr ce-i rămăsese. A călcat-o pe bombeuri şi o văd, la un moment dat, că-l întrerupe: „V-am iertat o dată, v-am iertat de două ori, dar m-am săturat, mi-aţi cocoşat degetele, pantofii ăştia nu-i mai pot purta”. Şi-au întrerupt dansul, el s-a supărat, a venit să-l împace doamna Maria - care mi-a lăsat impresia unei persoane de o calitate umană ireproşabilă, cu un comportament care nu poate supăra pe nimeni.

Fostul ministru al Agriculturii Decebal Traian Remeş a murit, vineri seara, la vârsta de 71 de ani. Acesta fusese internat în urmă cu o săptămână în Spitalul din Baia Mare. Politicianul s-a stins vineri seara, acasă, după ce joi familia fostului ministru a cerut externarea.