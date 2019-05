Meleşcanu vine cu o nouă scuză pentru cozile din diaspora: Referendumul ne-a dublat munca; A venit un număr foarte mare de oameni

„Nu am ştiut cum s-o administrăm, cum s-o manageriem. Nu am avut un rând de alegeri, aşa cum se hotărâse, a venit apoi decizia cu referendumul, care practic a dublat munca în secţiile de votare. Aceasta a fost una dintre primele cauze. O a doua cauză a fost faptul că a venit un număr foarte mare de oameni, în condiţiile în care la multe secţii de votare era o singură tabletă pentru verificarea votului multiplu”, a afirmat Teodor Meleşcanu.

Ministrul a mai explicat că dacă de obicei se stătea 2-3 minute de om, cele două buletine de vot în plus au făcut ca votul să dureze 6-7 minute.

„În principiu, în străinătate ia cam 2-3 minute de om votarea. Având în vedere că era şi referendum, cu încă două întrebări, cu două buletine, este între 6 şi 7 minute, deci a existat o presiune foarte mare”, a adăugat Meleşcanu.



După ce luni seara Teodor Meleşcanu se delimita de vreo vină în privinţa cozilor de la secţiile de votare din diaspora, acesta a revenit a doua zi şi şi-a cerut scuze românilor care nu au reuşit să ajungă la vot. Acesta a adăugat atunci că a dispus anchete în ţările unde au fost „situaţii regretabile” şi anunţă că a cerut o analiză pentru a se găsi soluţii privind dezvoltarea unui sistem de votare adaptat nevoilor diasporei.



„Doresc să-mi exprim regretul şi să cer scuze tuturor românilor din diaspora care nu au putut să-şi exercite dreptul de vot sau care au fost obligaţi să stea la coadă ore întregi pentru a putea vota. În pofida măsurilor luate de Ministerul Afacerilor Externe privind creşterea numărului secţiilor de votare din străinătate, care au ajuns la 441, procesul de votare în mai multe state, în special în Europa, nu s-a desfăşurat în condiţii bune sau satisfăcătoare”, afirmă Teodor Meleşcanu, într-un mesaj transmis luni seară.

