Meleşcanu, reacţie la documentele de la Viena privind Revoluţia din '89. „Eu ştiam despre ciocniri dintre Armată şi manifestanţi“

Aflat la o întâlnire internaţională la Viena în decembrie 1989, Teodor Meleşcanu a negat în faţa diplomaţilor străini gravitatea evenimentele de la Timişoara.

Aceştia, dar şi telegramele oficiale ale Ministerului român de Externe arată că Meleşcanu a numit ”zvonuri colportate de presă” ştirile despre masacrul de la Timişoara, din decembrie 1989, conform Libertatea.

Teodor Meleşcanu a reacţionat susţinând că nu a avut informaţii oficiale.

În acel timp, presa străină nu relata preponderent despre ”ciocniri între manifestanţi şi armată”, ci despre ”represiunea armatei şi Securităţii împotriva manifestanţilor”.

Iată mesajul transmis de Meleşcanu:

””Eu, fiind atunci singurul reprezentant în boxa României, am spus următoarele: Nu am avut niciun fel de informaţie oficială din ţară privind evenimentele de la Timişoara. Din presa străină am aflat că au avut loc la Timişoara ciocniri între manifestanţi şi armată, soldate cu morţi şi răniţi. Am încheiat spunînd că, dacă se confirmă cele relatate, de o gravitate fără precedent, persoanele responsabile trebuie să îşi asume răspunderea”, conform Libertatea.