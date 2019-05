Meleşcanu: Premierul Dăncilă nu mi-a reproşat nimic pentru votul din diaspora

Teodor Melescanu: „Nu am luat niciun moment în calcul acest lucru (demisia -n.r.). În calitate de ministru de externe am nişte obiective foarte importante, sigur şi alegerile sunt importante. Nu am crezut că e corect ca pentru o anumita problemă să renunţ la obiectivele mari. Sigur, dacă doamna prim-ministru, partidul meu, vor dori să mă înlocuiască, voi fi gata să ajut pe cel care va veni în locul meu.”

Digi24: Aţi avut discuţii cu premierul. Nu v-a cerut demisia. V-a reproşat ceva în legătură cu alegerile?

Teodor Melescanu: „Nu, niciodată, dimpotrivă, m-a încurajat să fac ancheta, să vedem cauzele reale şi apoi să putem să discutăm despre funcţionarea alegerilor în acest an.”

Teodor Meleşcanu: „Singura modalitate este să prelungim votul în Diaspora. Foarte simplu. Să fie o perioadă de şapte zile, de trei zile, care să permită oamenilor înainte de dată finală a încheierii alegerii să îşi exprime votul. Şi asta ar elimina cozile. E modalitatea pe care noi o vedem. Deci, practic la noi alegerile se ţin duminică. Deci cu câteva zile înainte, de luni de exemplu, comisiile de vot pot să stea la dispoziţia cetăţenilor care vin să voteze. Există o singură urnă, sigilată, unde se adună câte voturi vin. Din pct meu de vedere, în maxim o lună putem cu adevărat să venim cu o proprunere care să fie cât mai larg acceptată”, spus el pentru Digi24.

Preşedintele Klaus Iohannis solicită demiterea imediată a miniştrilor Carmen Dan şi Teodor Meleşcanu. Preşedintele a anunţat înfiinţarea unei comisii mixte la Administraţia prezidenţială pentru rezolvarea problemelor de la vot şi a spus că politic cei care au organizat prost alegerile trebuie să plătească cu funcţia.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: