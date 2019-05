Meleşcanu, despre organizarea alegerilor în diaspora: Ne-am atins limitele pe care putem noi să le asigurăm în materie de voturi în străinătate

Meleşcanu a declarat duminică seara, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că faţă de alegerile europarlamentare de acum cinci ani a fost dublat numărul de secţii de votare şi că ministerul a făcut tot ce a fost posibil pentru a oferi posibilitatea românilor din străinătate să voteze.

“Am dublat numărul secţiilor de votare. Din punctul nostru de vedere am făcut tot ceea ce a fost posibil pentru a oferi posibilitatea pentru românii din străinătate să îşi exprime opiniile şi preferinţele. În general au mers bine, dar şi în străinătate şi acasă participarea foarte largă însă a contrazis practic toate evaluările pe care le-am avut. De la 30 la sută la peste 50 la sută. Cel puţin la o treime, două treimi din secţiile de votare din străinătate s-a stat la coadă, uneori s-a stat şi cozi de două ore şi mai bine, dar nu e ceva deosebit că aşa se stătea şi în Bucureşti am văzut, că soţia mea a stat două ore la coadă ca să voteze. La New York am stat 55 de minute să votez”, a afirmat Meleşcanu, care a precizat că la ultimele alegeri în New York au votat 104 cetăţeni români, iar astăzi aproximativ o mie de oameni.

Ministrul de externe crede că este nevoie de o nouă legislaţie pentru votul în străinătate deoarece în zonele unde sunt grupaţi foarte mulţi români autorităţile nu pot face faţă prin consulate şi două-trei circumscripţii.

“Ne-am atins limitele pe care putem noi să le asigurăm în materie de voturi în străinătate. Sigur sunt şi alte ţări, am trecut pe lângă Ambasada Poloniei, se stătea două ore şi jumătate la coadă. Dar în mod evident în zonele unde sunt grupaţi foarte mulţi români nu poţi să faci faţă prin consulate sau două, trei circumscripţii să satisfaci cererile tuturor. De aceea, din punctul meu de vedere, este nevoie o nouă legislaţie pentru votul în străinătate, de ce nu şi pentru românii din ţară, indiferent în ce formă, că e vorba de format electronic sau de vot prin corespondenţă. Este nevoie pentru că noi nu avem nici resursele materiale nici umane pentru a acoperi zonele în care există majorităţi compacte între români”, a explicat ministrul de externe.

Meleşcanu a mai spus că nu are ce să îşi reproşeze şi crede că trebuie găsită o soluţie pentru ca aceste lucruri să nu mai fie puse în cârca ministrului de externe.

“Nu putem vorbi de umilinţă când în marea majoritate a locurilor s-a desfăşurat în condiţii ... cu repet o presiune foarte mare din cauza participării foarte largi. (...) Nu cred că am ce să îmi reproşez, văd însă nevoia de a găsi o soluţie pentru ca aceste lucruri să nu se mai pună în cârca ministerului de externe şi a ministrului de externe pentru că este total incorect. (...) Ideea de a crede că cineva este umilit pentru că stă o oră sau două ore ca să voteze nu se potriveşte deloc, dimpotrivă. Înseamnă că într-adevăr spiritul civic şi cel puţin în condiţiile actuale s-a exprimat foarte clar de către oamenii care au mers la vot indiferent de dificultăţile pe care le-au avut”, a mai declarat Meleşcanu.

