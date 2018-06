Marius Nicoară, despre trecerea la ALDE: PNL nu mai e construcţia pe care am pornit-o acum 28 de ani. În ALDE sunt mulţi liberali autentici

”În urmă cu mai bine de 28 de ani, mai exact în prima lună a anului 1990, împreună cu câţiva oameni curajoşi şi inimoşi am pornit la reclădirea Partidului Naţional Liberal. Făceam acest lucru cu mare încredere în valorile liberale. Partidul pe care atunci l-am construit, a cărui viziune am urmat-o, se centra pe dezvoltarea economică, susţinerea iniţiativei private, consolidarea democraţiei. Toate acestea s-au văzut şi au fost apreciate mai ales în perioada guvernării liberale conduse de Călin Popescu Tăriceanu”, scrie Marius Nicoară pe Facebook.

Acesta continuă precizând că ”liberalismul în forma construită şi promovată în acea perioada nu se mai regăseşte în actuală formă a Partidului Naţional Liberal”.

”Sunt multe situaţii care mă determină să constat, cu regret, că PNL astăzi nu mai e construcţia pe care am pornit-o acum 28 de ani, am visat-o şi, într-o bună măsură, am realizat-o. De exemplu, faptul că PNL se opune noului cod administrativ, faptul că se încearcă mutarea unui proiect important al judeţului, mai exact mutarea Spitalul Regional de Urgenţă din comună Floreşti în altă parte, faptul că PNL nu mai este exponentul luptei pentru justiţie şi nu mai este un simbol al democraţiei”, mai scrie sentorul.

Marius Nicoară afirmă că a trecut alături de Călin Popescu Taricenu, la ALDE, unde există ”mulţi alţi liberali autentici”.

”Decizia mea nu înseamnă o trădare a Partidului Naţional Liberal şi nici o abandonare a principiilor şi valorilor liberale. Am ales să mă alătur vechilor colegi liberali alături de care am refăcut PNL acum 28 de ani. Sunt convins că alăturându-mă ALDE, echipei de adevăraţi liberali din jurul lui Călin Popescu Taricenu, voi putea contribui cu experienţă mea politico-administrativă la dezvoltarea Clujului şi a României, aşa cum am făcut-o în trecut”, mai scrie senatorul.

Acesta şi-a anunţat, luni seară, demisia din PNL şi înscrierea în ALDE.