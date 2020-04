Marian Oprişan, scrisoare deschisă către Guvernul Orban: Dacă nu sunteţi în stare să guvernaţi, puteţi salva situaţia alocând autorităţilor locale banii necesari

Scrisoarea integrală transmisă de Marian Oprişan:

„Scrisoare deschisă adresată Primului-Ministru Ludovic Orban

Domnule Prim-ministru,

În cele câteva luni de când a preluat guvernarea, PNL a reuşit să bulverseze şi să blocheze toată administraţia! Aţi început prin a înceta, la 31 decembrie 2019, toate detaşările din administraţie, după care v-aţi dat seama că oamenii aceia erau angajaţi pentru că existau nevoi instituţionale şi aţi angajat 5.000 de funcţionari în 2 luni. Nu mai spunem de împrumuturile contractate de ministrul finanţelor…

Şi, pentru că nu era suficient, România a avut ghinionul să se confrunte cu o pandemie de coronavirus chiar când aţi ajuns dumneavoastră la putere ca să demonstraţi, încă o dată, cât de incompetenţi sunteţi!

Dumneavoastră v-aţi autoizolat la Vila Lac şi jucaţi tenis de câmp pe vieţile românilor! Dumneavoastră şi guvernului dumneavoastră de competenţi v-a luat o lună ca să cumpăraţi nişte măşti de protecţie pentru medicii din prima linie, nu înainte ca foarte mulţi dintre ei să se infecteze!

Noroc cu funcţionarii din administraţia locală pe care dumneavoastră îi tot huliţi, dar care, prin profesionalism, au reuşit să suplinească incompetenţa dumneavoastră!

Vă transmitem această Scrisoare deschisă în speranţa că poate acum, în al treisprezecelea ceas veţi înţelege că, dacă nu sunteţi în stare să guvernaţi, puteţi salva situaţia alocând autorităţilor locale banii necesari ca să facă ceea ce dumneavoastră, la nivelul Guvernului României, nu puteţi face!

Aşa cum ştiţi, autorităţile administraţiei locale judeţene sunt prima linie de luptă împotriva efectelor pandemiei de SARS-CoV-2. Pentru a putea face faţă acestor grele încercări avem nevoie de fondurile necesare cu care să susţinem această luptă!

Până acum, consiliile judeţene au cheltuit şi angajat sume în valoare de 322 milioane lei pentru combaterea pandemiei iar nevoile financiare ale judetelor, până la sfârsitul anului, se ridică la 1.660 milioane de lei. Cu stupoare, am constatat cum la ultima rectificare de buget, doar 2 judete din cele 41 au primit fonduri guvernamentale. Vă reamintesc că la începutul anului, Guvernul României a alocat judeţelor doar 17% din necesarul de functionare al Directiilor de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului, iar acum n-aţi mai alocat nici un leu! Povara financiară foarte grea care a căzut pe umerii consiliilor judeţene împiedică efortul nostru de a combate această pandemie!

În esenţă, faptul că nu ne sunt alocate fondurile necesare combaterii epidemiei este similar cu un atentat al Guvernului României la sănătatea cetăţenilor. Dorim să îi informăm pe cetăţeni că la începutul verii consiliile judeţene vor intra în colaps financiar. Nu vom mai putea proteja copiii şi bătrânii din centrele de protecţie şi nu vom mai putea desfăşura nici una din activităţile curente ale instituţiilor judeţene.

În numele celor 41 colegi preşedinţi de consilii judeţene, vă solicit ca măcar în acest al treisprezecelea ceas să lăsaţi deoparte politica, să fiţi lucid şi să dispuneţi direcţionarea fondurilor necesare către consiliile judeţene şi restul autorităţilor locale!

Fără bani nu se va putea stăvili extinderea acestui virus în cadrul comunităţilor noastre, iar responsabilitatea vă va aparţine 100%.

Pentru a nu comite un genocid la adresa populaţiei, este nevoie de măsuri pentru a putea fi gestionate nevoile administraţiilor judeţene pe cele doua paliere esenţiale:

1. Emiterea de acte normative care sa procedureze corect si eficient activitatile consiliilor judetene pe perioada starii de urgenta cat si in perspectiva prelungirii masurilor de protectie si distantare sociala;

2. Alocarea sumelor in conformitate cu mecanismele legale functionale in cazul situatiilor de urgenţă, in masura in care acestea sunt solicitate, pentru asigurarea interventiei eficiente si promte in combaterea efectelor infectarii cu COVID 19.

În acest sens, in ANEXA la prezenta, s-au centralizat sumele comunicate de catre consiliile judetene ca fiind angajate in implementarea masurilor de combatere a SARS-CoV-2, sume cu care va fi necesară suplimentarea bugetelor judetene.

Am decis să vă trimit o scrisoare publică după ce v-am sunat în nenumărate rânduri şi aţi refuzat să vorbiţi cu mine, ca reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, aşa cum refuzaţi să vorbiţi şi cu Parlamentul României.

Aşadar, solicităm să luaţi măsuri pentru suplimentarea sumelor alocate prin legea bugetului de stat pentru anul 2020, eventual din fondul de rezervă bugetară al guvernului, astfel încât funcţionarea instituţiilor şi derularea programelor investiţionale să nu fie afectate.

În speranţa că propunerile Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România vor fi analizate cu atenţia necesară si ca se va acorda o deosebită importanţă evitării oricărui tip de blocaj administrativ, aşteptăm să daţi dovadă de umanitate şi să găsiţi soluţiile necesare deblocării administraţiilor locale.

Marian Oprişan

Preşedinte UNCJR“