Marcel Ciolacu, după ce USR a propus impozitarea pensiilor speciale cu 90%: E exagerat. E în logică electorală

Adevărul: USR a depus ieri, la Parlament, un proiect care vizează pensiile speciale, mai exact impozitarea lor cu 90%. PNL a venit azi cu proiect în care spune că ar trebui impozitate cu 95%. PSD ce poziţie are pe subiect.

Marcel Ciolacu: Părerea mea este că iar suntem neserioşi. Am făcut o dată o temă din acest subiect în pre-campaniile pentru europarlamentare şi prezidenţiale. După terminarea alegerilor, inclusiv noi, PSD, am cerut să fie pusă pe ordinea de zi şi să fie votată legea PNL. Acum e făcută sesizarea la CCR. Noi susţinem şi avem un proiect depus, cred că de Eugen Teodorovici, şi spuneam că singura soluţie constituţională e impozitarea. Văd că s-au adaptat colegii mei de la PNL şi USR. Nu e ideea PSD, cea de acum. Părerea mea e că în acest moment toţi liderii grupurilor parlamentare trebuie să se pună de acord să se întâlnească şi abordeze foarte serios această situaţie. Absolut toţi să avem un proiect comun, ca să închidem definitv acest subiect. Acest concurs de proiecte depuse şi nedepuse, şi venit cu praguri şi fără praguri nu e benefic. De fapt, mai mult agită societatea românească. E nevoie să fie închis subiectul. Mai mult, Guvernul poate să dea OUG şi să fie închis subiectul imediat.

Ce preferaţi: OUG, care să intre imediat în vigoare, sau un proiect de lege care să fie dezbătut?

Chiar dacă se dă OUG, oricum ea va fi dezbătută în Parlament. Mi se pare meschin să ai Guvern, să ştii că ai posibilitatea să reglementezi prin OUG, dar să vii cu amendamente la altă lege. Ori eşti neserios, ori vrei iarăşi să minţi. Cum ai făcut cu proiectul de lege (n.r. - privind eliminarea pensiilor speciale) care ştiai că e neconstituţional de la început.Când ai puterea, de ce să nu dai OUG, apoi intră în dezbatere în Parlament. Cealaltă abordare: se strâng celelalte grupuri parlamentare şi se pun de acord. Suntem singurul stat din lume în care o anumită categorie socială are pensii mai mari decât salarii când a fost în activitate. Aşa ceva e aberant.



Vă referiţi la magistraţi?

Nu ştiu. Există o categorie socială. Ministrul Muncii poate să iasă să ne dea exemple foarte clare.

Dvs susţineţi impozitarea drastică a pensiilor speciale?

Avem şi proiect în Parlament. Dacă intrăm în această logica concursului de proiecte, proiectul PSD e primul depus şi a trecut prin toate comisiile. Vom promova proiectul nostru. Dacă vom avea totuşi înţelepciune şi înţelegere, ţinând cont de aşteptările românilor, să fim coerenţi pe subiect, atunci venim cun un proiect comun. Sau, decât să mintă Guvernul, mai bine dă OUG.

Problema OUG e că poate fi contestat ăde Avocatul Poporului la CCR. Credeţi că va face acest lucru?

Nu are temei. Fiind vorba de impozitare şi nu despre cum ţi-ai obţinut aceste drepturi, nu are temei.

Spuneţi că va pica sesizarea la CCR?

Nu, părerea mea este că nu are temei.

Cu aceste praguri aduse în discuţie de PNL şi USR, adică 90 şi 95% impozitare, sunteţi de acord?

Nu! Avem pragurile noastre impuse. Şi sunt mult mai restrictive. Părerea mea este că pragul propus de USR e într-o logică electorală.

Adică exagerat?

Exagerat, da! Ar trebui un dialog concret şi clar. Sau, repet, Guvernul să dea OUG. Nu să vină cu această măscăreală, că vin cu amendament la o OUG.

Care ar trebui să fie pragul de impozitare?

Eu am avut o discuţie şi cu liderul UDMR, şi am spus să plecăm cu această impozitare drastică, de 90%, tot ceea ce depăşeşte veniturile preşedintelui României. El trebuie să fie cel mai bine plătit bugetar dintr-un stat. Peste acest prag, trebuie impozitate cu 90%. Sub acest prag, iar noi am solicitat de la minister şi de la specialiştii noştri statistica. Trebuie să avem sumele în faţă, să vedem numărul de oameni care se încadrează acolo şi să fim eficienţi. Cu ce au venit acum e ideea propusă de fiecare populist, aşa cum i-a venit în minte. Când Teodorovici a depus proiectul nostru a avut o anumită statistică de la Ministerul de Finanţe.