Marcel Ciolacu consideră că PSD a făcut ”greşeli mari”: Noi am plătit electoral, Dragnea a plătit pentru că e la puşcărie. Ce spune despre votul din diaspora

Schimbarea guvernelor Grindeanu şi Tudose a fost o greşeală, iar Ciolacu consideră că PSD a ajuns la ”fundul răului”. ”Am acumulat atâta răutate asupra noastră în doi ani şi jumătate. Noi am plătit electoral, Dragnea a plătit pentru că e la puşcărie”, a spus Ciolacu, afirmând că nu va candida pentru nicio funcţie la congresul de săptămâna viitoare.

Social-democraţii buzoieni s-au întâlnit, joi, în cadrul Conferinţei Extraordinare, pentru a-şi reconfirma conducerea şi a-şi alege delegaţii pentru congresul extraordinar programat săptămâna viitoare. Delegaţia de la Buzău va număra 140 de oameni din care vor face parte primari, viceprimari, consilieri locali şi judeţeni şi simpli membri de partid.

Liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor, a declarat că nu va candida pentru nicio funcţie în partid.

„Avem 140 de delegaţi şi vom vedea care sunt candidaturile şi ce vom decide. Eu nu voi candida la nicio funcţie şi voi susţine Buzăul şi buzoienii. Nu s-au discutat alte probleme, am făcut o analiză internă după alegeri. Eu am recunoscut că avem greşelile noastre, buzoienii ne-au arătat un cartonaş galben, am înţeles şi sper ca împreună cu ceilalţi membri să adoptăm o nouă abordare, ţinând cont de cele întâmplate”, a spus Marcel Ciolacu.

Liderul PSD Buzău a afirmat că delegaţii de la congres vor avea posibilitatea de a vota oricare dintre candidaţii înscrişi, fără a exista un mandat.

”Am recunoscut că avem greşelile noastre, ne-au arătat un cartonaş galben şi sper în aceasta echipă, alături primarul Toma, de preşedintele CJ Neagu, de consilieri, viceprimari, să încercăm o nouă abordare realizând cele întâmplate la ultimele alegeri. Am făcut greşeli mari şi la nivel naţional. Schimbarea guvernului Grindeanu e una dintre marile greşeli si schimbarea Guvernului Tudose, de asemenea, deşi sunt subiectiv pentru că am făcut parte din el. Vom vedea după congres ce se va întâmpla, într-un for mult mai larg ce se va decide. Referitor la vot, vom lăsa probabil votul la liber al delegaţilor, mai mult ca sigur nu le voi cere sa urmeze un anumit vot”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Totodată, preşedintele Camerei Deputaţilor, a declarat că PSD a ajuns într-un punct din care nu poate coborî mai mult: ”Avem o radiografie exactă a judeţului şi eu cred că mai rău nu se poate. Am ajuns la fundul răului. Am acumulat atâta răutate asupra noastră în doi ani şi jumătate. Noi am plătit electoral, Dragnea a plătit pentru că e la puşcărie. Ce s-a întâmplat a fost un duş rece care a fost folositor PSD. Poate era nevoie de aşa ceva”.

Preşedintele Camerei Deputaţilor a mai spus că este nevoie ca fiecare dintre social-democraţi să-şi facă o autoevaluare şi, eventual, să dea un pas înapoi dacă este necesar.

”Consider că e un moment în care fiecare să-şi facă o autoevaluare şi fiecare să facă un pas înapoi dacă consideră că acel pas e în beneficiul partidului. (...) Nu vreau să vorbesc punctual de un alt coleg de partid. În schimb, văd o modificare în bine, o modificare totală la doamna Dăncilă. E un om descătuşat de o anumită presiune. Lucrurile sunt acum la dânsa, să facă remaniere, restructurare”, a spus Ciolacu.

Ciolacu a vorbit şi despre votul din diaspora. ”Ne-am furat-o de atâtea ori, încât trebuie să fim bătuţi în cap să nu înţelegem că acolo trebuie rezolvată problema. PSD este primul care trebuie să-şi dorească ca votul din diaspora să fie normal. Am rămas un pic prizonierii organizării şi cum vedem lucrurile. De ce neapărat secţia de vot să fie la ambasadă? Ambasadele nu au fost făcute să fie secţii de vot. Se duce ambasadorul sau consulul, închiriază o sală de sport, pune cabine de vot, nu pe culoarele îngustele ale unei case în care funcţionează o ambasadă sau o reşedinţă. Ne-am învârtit în cercul nostru strâmt”, a declarat, joi, Marcel Ciolacu. Acesta consideră că PSD trebuie să abordeze teme de actualitate pentru a se putea apropia din nou de oameni, una din aceste teme fiind chiar votul din diaspora. ”Temele publice care trebuie abordate sunt altele decât schimbarea justiţiei”, a mai spus Ciolacu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: