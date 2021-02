Marcel Ciolacu: Categoric vom depune o moţiune de cenzură până la finalul sesiunii parlamentare. Aşteptăm momentul propice

Întrebat la RFI dacă PSD va depune o moţiune de cenzură în această sesiune parlamentară, Marcel Ciolacu a răspuns: „Încercăm să creionăm o majoritate. Categoric, e un instrument pe care o să-l folosim. Moţiunea de cenzură poate fi folosită o singură dată într-o sesiune parlamentară. Această sesiune parlamentară se încheie la 1 august. Până atunci, avem tot timpul de a încerca să ne creăm o majoritate, pentru a răsturna actuala guvernare".

Liderul PSD a precizat că formaţiunea va aştepta „momentul propice”.

„Categoric că vom depune. Momentul politic vom vedea când este cel propice. Nu depunem moţiuni de cenzură de dragul de a depune moţiuni de cenzură sau de a bifa politic un anumit instrument", a mai declarat liderul PSD.

„Vin cu legea bugetului şi bineînţeles că ne gândim la o moţiune de cenzură, când avem şi artimetica în sensul ăsta. Că nu depunem o moţiune de dragul moţiunii. Eu cred că poporul va ieşi în stradă şi ei vor pleca. Ne aflăm în situaţie 1996 – 2000. Acest guvern nu va rezista un an de zile, nu are cum să reziste un an de zile la măsurile pe care le iau”, a mai precizat social-democratul.