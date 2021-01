Marcel Ciolacu, după acuzaţiile Vioricăi Dăncilă: Categoric, nici eu nici domnul Stănescu nu am făcut ceva să treacă moţiunea

Acesta a adăugat că nu se justifică şi nici nu intră în discuţii cu Dăncilă.





”Cunosc alt adevăr. Eu şi domnul Stănescu am făcut tot ce trebuia făcut spre binele PSD. Categoric, nici eu nici domnul Stănescu nu am făcut ceva să treacă moţiunea. Am încercat să conservăm voturile pe care le avea atunci PSD”, a mai declarat Ciolacu.





Acesta a afirmat că toate deciziile luate ulterior în PSd s-au divedit a fi corecte, întrucât PSd a câştigat alegerile.





Fostul premier Viorica Dăncilă a afirmat că Marcel Ciolacu, Paul Stănescu au vrut să preia şefia partidului şi au procedat la fel ca Liviu Dragnea pe care îl acuzau că a dat jos două guverne. Ea consideră că a fost o trădare a PSD la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conducea.

”Moţiunea de cenzură a trecut. De la organizaţia Buzău sau de la organizaţia din Olt, condusă de domnul Stănescu, sau de la cea din Buzău nu a plecat niciun parlamentar. Oricâtă frustrare ai avea, oricâtă supărare ai avea nu poţi să inventezi altă matematică decât cea existentă. Domnul Tăriceanu a ieşit de la guvernare şi în momentul acela a rămas un vid matematic de voturi. Era foarte greu de gestionat ca acea moţiune să nu treacă, mai ales pe o emoţie colectivă, faptul că actualul preşedinte a câştigat cu 67%”, a declarat, joi seară, la antena 3, Marcel Ciolacu, întrebat despre acuzaţiile pe care le-a făcut Viorica Dăncilă.