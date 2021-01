Marcel Ciolacu, la 162 de ani de la Unirea Principatelor: Prin unitate şi solidaritate suntem cu toţii mai puternici

„Acum 162 de ani se puneau bazele statului român modern prin unirea Moldovei cu Ţara Românească, un moment istoric pe care avem datoria să îl onorăm cu mândrie în fiecare an. La fel ca şi acum, de-a lungul timpului am traversat momente dificile, dar mereu am demonstrat că #uniţi putem depăşi orice obstacole şi putem să ne creăm un viitor mai bun împreună”, a transmis, duminică Marcel Ciolacu.

Potrivit acestuia, „prin unitate şi solidaritate suntem cu toţii mai puternici”.

„De aceea, sunt convins că anul acesta vom reuşi să învingem definitiv pandemia şi să trecem peste toate provocările prilejuite de aceasta! La mulţi ani, români”, a mai transmis liderul social-democrat.